ВИДЕО. Одна футболка – одна страна. УАФ начала сотрудничество с adidas
В сборной Украины снова работают с известным брендом
Украинская ассоциация футбола сообщила, что начинает сотрудничество с известным брендом adidas. Немецкая компания спортивной одежды отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды. К этому случаю на официальном канале в сети YouTube было опубликовано трогательное видео.
Adidas уже был поставщиком экипировки сборной Украины с 2009 года. Этот бренд изготовил форму сборной на домашнем Евро в 2012 году.
В 2017 году компанию adidas заменила испанская фирма спортивной одежды Joma.
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