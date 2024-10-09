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  4. ВИДЕО. Одна футболка – одна страна. УАФ начала сотрудничество с adidas
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 16:08 | Обновлено 09 октября 2024, 16:14
345
0

ВИДЕО. Одна футболка – одна страна. УАФ начала сотрудничество с adidas

В сборной Украины снова работают с известным брендом

09 октября 2024, 16:08 | Обновлено 09 октября 2024, 16:14
345
0
ВИДЕО. Одна футболка – одна страна. УАФ начала сотрудничество с adidas
uaf.ua. Сборная Украины

Украинская ассоциация футбола сообщила, что начинает сотрудничество с известным брендом adidas. Немецкая компания спортивной одежды отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды. К этому случаю на официальном канале в сети YouTube было опубликовано трогательное видео.

Adidas уже был поставщиком экипировки сборной Украины с 2009 года. Этот бренд изготовил форму сборной на домашнем Евро в 2012 году.

В 2017 году компанию adidas заменила испанская фирма спортивной одежды Joma.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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