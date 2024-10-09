ВИДЕО. Одна футболка – одна страна. УАФ начала сотрудничество с adidas

Украинская ассоциация футбола сообщила, что начинает сотрудничество с известным брендом adidas. Немецкая компания спортивной одежды отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды. К этому случаю на официальном канале в сети YouTube было опубликовано трогательное видео.

Adidas уже был поставщиком экипировки сборной Украины с 2009 года. Этот бренд изготовил форму сборной на домашнем Евро в 2012 году.

В 2017 году компанию adidas заменила испанская фирма спортивной одежды Joma.