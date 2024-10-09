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Украина. Премьер лига
09 октября 2024, 15:07 | Обновлено 09 октября 2024, 15:08
171
0

Эксперты CIES назвали 100 самых дорогих клубов мира. Где Шахтер и Динамо?

Два украинских гранда вошли в этот рейтинг

09 октября 2024, 15:07 | Обновлено 09 октября 2024, 15:08
171
0
Эксперты CIES назвали 100 самых дорогих клубов мира. Где Шахтер и Динамо?
shakhtar.com

Специалисты Международного центра спортивных исследований (CIES) на основе собственной статистической модели оценили клубы из 60 футбольных лиг по всей планете, на основе чего составили рейтинг из 100 самых дорогих клубов мира.

В рейтинге учитывалась стоимость всех футболистов, которые имеются на контрактах в каждом клубе, в том числе и тех, которые сейчас выступают в других клубах на правах аренды.

Самым дорогим клубом мира по общей стоимости футболистов является мадридский «Реал». По оценкам CIES, общая суммарная стоимость его игроков равна 1,728 миллиарда евро.

В топ-5 также вошли «Манчестер Сити» (1,471 млрд евро), «Челси» (1,388 млрд евро), «Арсенал» (1,225 млрд евро) и «Барселона» (1,224 млрд евро).

В топ-100 дорогих клубов мира вошли и два украинских гранда. «Шахтер» оказался на 51-й позиции (265 млн евро), «Динамо» – на 78-й (154 млн евро).

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

С полной версией рейтинга вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Алексей Сливченко Источник: CIES
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