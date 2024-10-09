Карпаты в паузе чемпионата ограничатся двусторонкой

Как стало известно Sport.ua «Карпаты» во время паузы в чемпионате УПЛ решили не проводить спарринг с одной из команд соседних областей, а ограничатся 12 октября двусторонкой.

Непосредственную подготовку к центральному поединку 10 тура УПЛ – с «Рухом», который состоится 21 октября, «зелено-белые» начнут завтра.

В расположении «Карпат» отсутствуют защитник Владислав Бабогло и полузащитник Олег Очеретько, которых вызвали, соответственно, в сборную Молдовы и молодежную сборную Украины.

Пока тренерский штаб не может рассчитывать и на левого защитника Тараса Сакива, который травмирован.

Сейчас «Карпаты» занимают десятое место в УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что наставник «Карпат» Владислав Лупашко сравнил работу главного тренера в УПЛ и в Первой лиге, а также назвал матч, в котором его подопечные понравились больше всего.