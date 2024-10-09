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Украина. Премьер лига
09 октября 2024, 13:45 | Обновлено 09 октября 2024, 13:46
156
0

Карпаты в паузе чемпионата ограничатся двусторонкой

Львовяне отказались от спарринга перед игрой с Рухом

09 октября 2024, 13:45 | Обновлено 09 октября 2024, 13:46
156
0
Карпаты в паузе чемпионата ограничатся двусторонкой
fckarpaty.org.ua. Карпаты – Ингулец

Как стало известно Sport.ua «Карпаты» во время паузы в чемпионате УПЛ решили не проводить спарринг с одной из команд соседних областей, а ограничатся 12 октября двусторонкой.

Непосредственную подготовку к центральному поединку 10 тура УПЛ – с «Рухом», который состоится 21 октября, «зелено-белые» начнут завтра.

В расположении «Карпат» отсутствуют защитник Владислав Бабогло и полузащитник Олег Очеретько, которых вызвали, соответственно, в сборную Молдовы и молодежную сборную Украины.

Пока тренерский штаб не может рассчитывать и на левого защитника Тараса Сакива, который травмирован.

Сейчас «Карпаты» занимают десятое место в УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что наставник «Карпат» Владислав Лупашко сравнил работу главного тренера в УПЛ и в Первой лиге, а также назвал матч, в котором его подопечные понравились больше всего.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов товарищеские матчи Владислав Лупашко Владислав Бабогло Олег Очеретько
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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