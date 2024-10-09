Де ЛА ФУЭНТЕ: «Было бы справедливо, если бы я подписал контракт»

63-летний тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции попросил у испанской федерации футбола новый контракт. По информации портала BeSoccer, наставник работает согласно договору, который был заключен еще тогда, когда он возглавлял молодежную сборную.

«Это ненормально, когда чемпион Европы остается без контракта. Не знаю, могло ли быть так же при Луисе Энрике. У меня были предложения, однако считаю ситуацию нездоровой, если действующий чемпион Европы остается без контракта. Мои условия остались такими, какие были в молодежной сборной. Было бы справедливо, если бы мне предложили новый контракт», - заявил тренер сборной на пресс-конференции.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную в 2022 году. Сначала специалист одержал победу в Лиге наций, а затем выиграл Евро-2024.

Сборную Испании ожидают матчи против Дании (12.10) и Сербии (15.10) в рамках Лиги наций.