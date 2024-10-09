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Испания
09 октября 2024, 12:41 | Обновлено 09 октября 2024, 12:49
258
0

Звезда Евро-2024 не поможет сборной Испании в ближайших матчах

Нико Уильямс имеет проблемы со здоровьем

09 октября 2024, 12:41 | Обновлено 09 октября 2024, 12:49
258
0
Звезда Евро-2024 не поможет сборной Испании в ближайших матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Нико Уильямс выбыл из отбора Испании на матчи Лиги наций против Дании и Сербии в октябре. У вингера «Атлетика» проблемы со здоровьем, и его заменит Серхио Гомес из «Реала Сосьедад».

«Нико Уильямс не тренируется из-за физического дискомфорта и не будет играть в третьем и четвертом турах Лиги наций УЕФА, которые пройдут в Мурсии и Кордове. Нападавший покидает футбольный город Лас-Росас после переговоров между медицинскими службами его клуба и национальной сборной. Вместо него к команде Луиса де ла Фуэнте присоединится Серхио Гомес, игрок «Реала Сосьедад», – говорится в сообщении RFEF.

В активе сборной Испании после стартовых поединков турнира четыре очка. С Сербией сыграли вничью 0:0, у Швейцарии выиграли 4:1. Они встретятся с Данией 12 октября в Мурсии, а через три дня примут Сербию в Кордове.

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Нико Уильямс сборная Испании по футболу Атлетик Бильбао Лига наций травма
Павло Павленко Источник: AS
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