Звезда Евро-2024 не поможет сборной Испании в ближайших матчах

Нико Уильямс выбыл из отбора Испании на матчи Лиги наций против Дании и Сербии в октябре. У вингера «Атлетика» проблемы со здоровьем, и его заменит Серхио Гомес из «Реала Сосьедад».

«Нико Уильямс не тренируется из-за физического дискомфорта и не будет играть в третьем и четвертом турах Лиги наций УЕФА, которые пройдут в Мурсии и Кордове. Нападавший покидает футбольный город Лас-Росас после переговоров между медицинскими службами его клуба и национальной сборной. Вместо него к команде Луиса де ла Фуэнте присоединится Серхио Гомес, игрок «Реала Сосьедад», – говорится в сообщении RFEF.

В активе сборной Испании после стартовых поединков турнира четыре очка. С Сербией сыграли вничью 0:0, у Швейцарии выиграли 4:1. Они встретятся с Данией 12 октября в Мурсии, а через три дня примут Сербию в Кордове.