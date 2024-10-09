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09 октября 2024, 11:00 | Обновлено 09 октября 2024, 11:18
258
0

Армат – IGNIS. Селезнев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 октября в 09:50 поединок 4-го тура Медиалиги

09 октября 2024, 11:00 | Обновлено 09 октября 2024, 11:18
258
0
Армат – IGNIS. Селезнев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE

9 октября в 09:50 проходит первый матч 4-го тура Украинской футбольной медиалиги.

В составе обеих команд играют знаменитые нападающие украинского футбола: Евгений Селезнев и Артем Милевский.

Поединок проходит на стадионе УТК им. Банникова в Киеве.

Смотрите прямую видеотрансляцию матча Медиалиги.

Армат – IGNIS. Селезнев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE

Постер Медиалиги

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IGNIS медиафутбол смотреть онлайн Евгений Селезнев Артем Милевский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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