Другие новости09 октября 2024, 11:00 | Обновлено 09 октября 2024, 11:18
258
0
Армат – IGNIS. Селезнев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 октября в 09:50 поединок 4-го тура Медиалиги
09 октября 2024, 11:00 | Обновлено 09 октября 2024, 11:18
258
0
9 октября в 09:50 проходит первый матч 4-го тура Украинской футбольной медиалиги.
В составе обеих команд играют знаменитые нападающие украинского футбола: Евгений Селезнев и Артем Милевский.
Поединок проходит на стадионе УТК им. Банникова в Киеве.
Смотрите прямую видеотрансляцию матча Медиалиги.
Армат – IGNIS. Селезнев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE
Постер Медиалиги
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