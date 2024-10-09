9 октября в 09:50 проходит первый матч 4-го тура Украинской футбольной медиалиги.

В составе обеих команд играют знаменитые нападающие украинского футбола: Евгений Селезнев и Артем Милевский.

Поединок проходит на стадионе УТК им. Банникова в Киеве.

Смотрите прямую видеотрансляцию матча Медиалиги.

Армат – IGNIS. Селезнев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE

Постер Медиалиги