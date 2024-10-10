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Молодежные турниры
10 октября 2024, 01:15 | Обновлено 10 октября 2024, 01:18
69
0

Англия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября в 21:45 матч квалификации Евро-2025 U-21

10 октября 2024, 01:15 | Обновлено 10 октября 2024, 01:18
69
0
Англия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Поединок Англия – Украина пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во вторник, 8 октября украинская команда рейсом Кишинев – Лондон добралась до туманного Альбиона, а из столицы отправилась к месту дислокации – городу Борнмут. Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболистов.

15 октября в Старой Пазове в Спортцентре ФСС состоится поединок Сербия – Украина, начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир. Еще 9 участников определятся по итогам октябрьских поединков группового этапа, а три – в матчах плей-офф 11–19 ноября. Формирование пар стыкового этапа запланировано на 17 октября.

Жеребьевка финального турнира с участием 16 сборных (4 группы по 4 команды) состоится 3 декабря в Братиславе.

Квалификация Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы F

Англия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Состав сборной Украины U-21

В последний момент в составе произошли изменения: вместо защитника «Руха» Романа Дидыка, у которого диагностировали сотрясение мозга, в Англию полетел полузащитник «Полесья» Борис Крушинский.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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