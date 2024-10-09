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Украина. Премьер лига
09 октября 2024, 09:31 | Обновлено 09 октября 2024, 09:43
1012
0

Воспитанник Динамо назвал лучшее, что было на поле у Милевского и Алиева

Андрей Башлай – о бывших одноклубниках

09 октября 2024, 09:31 | Обновлено 09 октября 2024, 09:43
1012
0
Воспитанник Динамо назвал лучшее, что было на поле у Милевского и Алиева
ФК Динамо Киев. Александр Алиев и Артем Милевский

Воспитанник «Динамо» и бывший игрок молодежной сборной Украины Андрей Башлай оценил наследие экс-игроков столичного коллектива и национальной сборной Артема Милевского и Александра Алиева, вместе с которыми он начинал свой путь в футболе.

– Артем Милевский и Александр Алиев – самые большие украинские таланты Динамо, с которыми вы пересекались?

– Талантов было много. Однако кому-то немного помешали травмы, кому-то не доверили ... Артем и Саша достигли больше, чем другие. Так сложилось. Они заслужили это своим трудом.

Они дополняли друг друга. Чего не хватало Артему, имел Саша, и наоборот. Саша, разумеется, обладал крутым ударом с двух ног. Те мячи летели как из пушки. У Артема такого удара не было. Зато он очень классно закрывал мяч корпусом. Защитникам к нему трудно было подобраться, и они часто фолили. Артем зарабатывал штрафные и пенальти, а Саня их реализовывал.

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Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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