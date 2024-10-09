ФОТО. Вы не поверите как выглядит сын Уэйна Руни сейчас!
14-летний сын легенды Манчестер Юнайтед и сборной Англии скоро дебютирует в большом футболе...
Уэйн Руни, экс-звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне – главный тренер «Плимута» получил очередной приз в своей выдающейся футбольной карьере.
Уэйн получил одну из престижных наград «Легенда футбола», став лауретом премии в 2024-м году.
Тренер присутствовал на церемонии в компании жены Колин Руни и 14-летнего Кая Руни, который уже настолько вырос, что совсем скоро превзойдёт своего отца в росте.
Вы только посмотрите на эти фото – кстати, Кай играет за детсткую команду «Манчестер Юнайтед» на позиции нападающего и является одним из наиболее многообещающих талантов академии:
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