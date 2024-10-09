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09 октября 2024, 01:12 |
135
1

ФОТО. Вы не поверите как выглядит сын Уэйна Руни сейчас!

14-летний сын легенды Манчестер Юнайтед и сборной Англии скоро дебютирует в большом футболе...

09 октября 2024, 01:12 |
135
1
ФОТО. Вы не поверите как выглядит сын Уэйна Руни сейчас!
Getty. Кай, Уэйн и Колин Руни

Уэйн Руни, экс-звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне – главный тренер «Плимута» получил очередной приз в своей выдающейся футбольной карьере.

Уэйн получил одну из престижных наград «Легенда футбола», став лауретом премии в 2024-м году.

Тренер присутствовал на церемонии в компании жены Колин Руни и 14-летнего Кая Руни, который уже настолько вырос, что совсем скоро превзойдёт своего отца в росте.

Вы только посмотрите на эти фото – кстати, Кай играет за детсткую команду «Манчестер Юнайтед» на позиции нападающего и является одним из наиболее многообещающих талантов академии:

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Уэйн Руни фото lifestyle Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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Комментарии 1
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Ron Noiill
Я не можу повірити який вигляд має сам Руні , йому наче років 70.
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