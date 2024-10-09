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  4. Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
09 октября 2024, 01:11 |
19
0

Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира АТР 100 0 в Шанхае

09 октября 2024, 01:11 |
19
0
Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Гаэль Монфис

9 октября французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 46) продолжит выступления на турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1/8 финала француз сыграет против второй ракетки мира Карлоса Алькараса (Испания). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после игры Синнер – Шелтон. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Алькараса, хотя последний очный поединок остался за Гаэлем.

Победитель противостояния в четвертьфинале Мастерса сыграет либо против Томми Пола, либо против Томаша Махача.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Карлос Алькарас (теннисист) Гаэль Монфис смотреть онлайн ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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