Карлос Алькарас – Гаэль Монфис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 октября французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 46) продолжит выступления на турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1/8 финала француз сыграет против второй ракетки мира Карлоса Алькараса (Испания). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после игры Синнер – Шелтон. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Алькараса, хотя последний очный поединок остался за Гаэлем.

Победитель противостояния в четвертьфинале Мастерса сыграет либо против Томми Пола, либо против Томаша Махача.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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