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09 октября 2024, 00:36 | Обновлено 09 октября 2024, 01:45
1153
3

ФОТО. Горячая мама немецкого футболиста показала пикантный снимок

Похоже, теперь в футбольном медийном пространстве новая звезда, за которой все будут следить...

09 октября 2024, 00:36 | Обновлено 09 октября 2024, 01:45
1153
3
ФОТО. Горячая мама немецкого футболиста показала пикантный снимок
TZ. Блерта Даяку с сыном

Мама футболиста Леона Даяку, который выступает за «Хайдук» – Блерта Даяку – продолжает радовать футбольное инфопространство.

После того как весь мир был удивлен, что этой невероятной красавице 40 лет и что она – мама, а не жена Леона Даяку, Блерта опубликовала новое горячее фото на своей странице в Instagram.

Ну а вы, если ещё не познакомились с «самой горячей мамой футбольного мира прямо сейчас», то самое время это исправить:

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фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 3
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Bonaventura
мама Стифлера
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Ron Noiill
Та тут не їй сорок даси,а її синку.
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0
LexХХХ
Бімба
По ній не скажеш, що мілфа. Хоч і не люблю ці губища, але ж...😚
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0
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