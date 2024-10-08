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  4. Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
08 октября 2024, 23:31 |
97
0

Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Ухане

08 октября 2024, 23:31 |
97
0
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/16 финала украинка сыграет против Аманды Анисимовой (США, WTA 39). Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после игры Камилла Рахимова – Лейла Фернандес. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Костюк.

Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет либо против Коко Гофф, либо против Виктории Томовой.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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