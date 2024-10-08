Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Ухане
9 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В 1/16 финала украинка сыграет против Аманды Анисимовой (США, WTA 39). Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после игры Камилла Рахимова – Лейла Фернандес. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Костюк.
Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет либо против Коко Гофф, либо против Виктории Томовой.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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