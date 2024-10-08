WTA08 октября 2024, 23:20 |
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Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Ухане
08 октября 2024, 23:20 |
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9 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
Во 2-м раунде украинка сыграет против Магды Линетт (Польша, WTA 45). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала игры – 07:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Бернарды Перы, либо против Дарьи Касаткиной.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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