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  4. Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 октября 2024, 23:20 |
97
0

Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Ухане

08 октября 2024, 23:20 |
97
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Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

9 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

Во 2-м раунде украинка сыграет против Магды Линетт (Польша, WTA 45). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала игры – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Бернарды Перы, либо против Дарьи Касаткиной.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Леся Цуренко Магда Линетт смотреть онлайн WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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