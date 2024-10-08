Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

Во 2-м раунде украинка сыграет против Магды Линетт (Польша, WTA 45). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала игры – 07:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Бернарды Перы, либо против Дарьи Касаткиной.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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