Несколько легионеров ЛНЗ вызваны в европейские сборные

Черкасский «ЛНЗ» мощно усилил состав перед стартом нового сезона УПЛ. Руководители черкасской команды сделали ставку на легионеров, пригласив целую плеяду иностранных футболистов.

Три легионера «фиолетовых» получили вызов в свои сборные. Косовар Мухаррем Яшари получил дебютный вызов в сборную Косово. Шота Ноникашвили приглашен в национальную сборную Грузии, а Матей Ангелов – в молодежную сборную Северной Македонии. Об этом пишет пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что Косово сыграет в Лиге наций против Литвы и Косово. Грузия будет противостоять Украине и Албании. Северная Македония (U-21) сразится с Молдовой и Грузией в квалификации к Евро-2025.

Напомним, «ЛНЗ» в нынешнем сезоне занимает седьмую строчку в УПЛ, имея в своем активе 12 турнирных пунктов после 9 туров.