Несколько легионеров ЛНЗ вызваны в европейские сборные
Яшари, Ноникашвили и Ангелов будут представлять свои страны во время международной паузы
Черкасский «ЛНЗ» мощно усилил состав перед стартом нового сезона УПЛ. Руководители черкасской команды сделали ставку на легионеров, пригласив целую плеяду иностранных футболистов.
Три легионера «фиолетовых» получили вызов в свои сборные. Косовар Мухаррем Яшари получил дебютный вызов в сборную Косово. Шота Ноникашвили приглашен в национальную сборную Грузии, а Матей Ангелов – в молодежную сборную Северной Македонии. Об этом пишет пресс-служба клуба.
Стоит отметить, что Косово сыграет в Лиге наций против Литвы и Косово. Грузия будет противостоять Украине и Албании. Северная Македония (U-21) сразится с Молдовой и Грузией в квалификации к Евро-2025.
Напомним, «ЛНЗ» в нынешнем сезоне занимает седьмую строчку в УПЛ, имея в своем активе 12 турнирных пунктов после 9 туров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что легендарный хевивейтер получит за бой 20 миллионов долларов
Андрей не поможет Украине в октябрьских матчах Лиги наций