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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера в Лиге чемпионов остался без главного тренера
Лига чемпионов
09 октября 2024, 05:51 |
1881
0

ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера в Лиге чемпионов остался без главного тренера

Патрик Рамен больше не тренирует швейцарский «Янг Бойз»

09 октября 2024, 05:51 |
1881
0
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера в Лиге чемпионов остался без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Рамен

Швейцарский «Янг Бойз» официально объявил об уходе Патрика Рамена с должности наставника главной команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, исполняющим обязанности главного тренера назначен Жоэл Маньен, который возглавляет молодежную команду швейцарцев. Отмечается, что Маньен – временная кандидатура. После назначения нового тренера, специалист вернется к работе с командой U-21.

Патрик Рамен возглавил «Янг Бойз» только первого июля 2024 года. Под его руководством клуб откровенно проваливал старт сезона. В национальном первенстве «желто-черные» одержали только одну победу, три ничьи и пять матчей проиграли.

В Лиге чемпионов дела не лучше. Команда занимает последнюю строчку турнирной таблицы, проиграв «Астон Вилле» (0:3) и «Барселоне» (0:5). Интересно, что уже 6 ноября швейцарцы в четвертом туре встретятся с донецким «Шахтером».

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отставка Янг Бойз Лига чемпионов Шахтер Донецк чемпионат Швейцарии по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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