Президент Вереса:«У команды сильнейший состав за последние 5 лет»

Президент клуба УПЛ Верес Иван Надеин считает, что сейчас в команде подобрался самый сильный состав исполнителей за последние пять лет.

«Рано говорить, что мы набрали ход. Первые туры были неудовлетворительными, но ничья с Шахтером и победа с Зарей позволяют смотреть в будущее с оптимизмом».

«Сейчас, считаю, у нас самый сильный состав лет за пять, пока я в Вересе. Уверен, это сильнейший состав, а результат придет. Следующие матчи должны показать, чего мы стоим и какие будут задачи в сезоне», – сказал Надеин.

Команда после девяти матчей УПЛ набрала 9 очков и идет 12-й.