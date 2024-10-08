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Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 18:51 | Обновлено 08 октября 2024, 18:58
156
0

Президент Вереса:«У команды сильнейший состав за последние 5 лет»

Надеин надеется на прогресс

08 октября 2024, 18:51 | Обновлено 08 октября 2024, 18:58
156
0
Президент Вереса:«У команды сильнейший состав за последние 5 лет»
ФК Верес

Президент клуба УПЛ Верес Иван Надеин считает, что сейчас в команде подобрался самый сильный состав исполнителей за последние пять лет.

«Рано говорить, что мы набрали ход. Первые туры были неудовлетворительными, но ничья с Шахтером и победа с Зарей позволяют смотреть в будущее с оптимизмом».

«Сейчас, считаю, у нас самый сильный состав лет за пять, пока я в Вересе. Уверен, это сильнейший состав, а результат придет. Следующие матчи должны показать, чего мы стоим и какие будут задачи в сезоне», – сказал Надеин.

Команда после девяти матчей УПЛ набрала 9 очков и идет 12-й.

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Верес Ровно Иван Надеин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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