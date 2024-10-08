Суркис, Шевченко, Пономаренко. Тренер Украины U-19 отметил конкуренцию

Сборная Украины U-19 отправилась в Испанию, где сыграет мини-турнир с юношескими сборными U-18 Англии, Нидерландов и Швеции.

Команда Димитрия Михайленко готовится к отбору Евро-2025, который пройдет в ноябре.

– На этом сборе два поединка на турнире в Марбелье будут как плацдарм для того, чтобы найти лучшие сочетания футболистов в обороне и в атаке. Нам нужны хорошие спарринги, чтобы понять, каких игроков лучше использовать в разных тактических схемах.

У нас есть новые исполнители, которых тренерский штаб хочет увидеть своими глазами. Это те исполнители, которые прекрасно проявили себя в сентябре-октябре на клубном уровне. И уже после этого сбора мы определимся, кто поедет на квалификацию чемпионата Европы. У нас большая конкуренция, есть очень талантливые футболисты средней линии, также много игроков, которые имеют хороший вид в атаке, но нам нужно понять, как выглядят эти ребята на уровне сборных.

Несмотря на то, что в спаррингах на сборе в Испании нам будут противостоять команды, которые на год моложе, важность игр от этого не меняется. В первую очередь мы смотрим на своих футболистов. Нужно себе понять, каких игроков лучше использовать в той или иной ситуации. Мы недолго работаем вместе, но у нас есть исполнители, которым больше нравится, когда команда защищается, а есть группа игроков, которым больше хочется атаковать. Это все нужно привести к общему знаменателю. Нам нужно использовать любой шанс, чтобы иметь лучшую сыгранность, чтобы к официальным матчам подойти как можно лучше.

Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Назар Макаренко («Александрия»).

Защитники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (все – «Динамо» Киев), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Артем Копыл («Карпаты» Львов), Александр Гавриленко («Шленск», Польша).

Полузащитники: Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко (оба – «Динамо» Киев), Виктор Цуканов («Шахтер» Донецк), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков), Эрик Калинец («Рух» Львов), Ярослав Караман («Полесье» Житомир), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), Максим Лень («Фортуна», Германия), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), Артем Гусол («Колос» Ковалевка).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Александр Ломага («Шахтер» Донецк).

Турнир юношеских сборных в Марбелье

11.10.2024

Полуфиналы

Англия (U-18) – Швеция (U-18). 15:30

Украина (U-19) – Нидерланды (U-18). 20:00

14.10.2024

Матч за 3-е место

12:30/14:30

Финал

12:30/14:30