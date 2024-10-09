Суперкомпьютер назвал победителя АПЛ 2024/25. Должен выиграть украинец

Суперкомпьютер от известного британского издания The Sun спрогнозировал итоговому турниру таблицу Английской премьер-лиги 2024/25.

Прогнозируется, что «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, в напряженной борьбе выиграет титул, опередив «Манчестер» Сити на одно очко.

Третью строчку в списке занял «Ливерпуль», а «Челси» с Михаилом Мудриком – 5-й.

The Sun прогнозирует провальный сезон для «Манчестер Юнайтед» - лишь девятое место с 55 набранными очками.

Сейчас после семи туров турнира таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль» с 18 очками. На один балл меньше у «Манчестер Сити» и «Арсенала», а топ-4 закрывает «Челси» с 14 баллами.

Турнирная таблица АПЛ 2024/2025 по версии суперкомпьютера The Sun