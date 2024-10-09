Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкомпьютер назвал победителя АПЛ 2024/25. Должен выиграть украинец
Англия
09 октября 2024, 00:29 | Обновлено 09 октября 2024, 01:00
367
0

Суперкомпьютер назвал победителя АПЛ 2024/25. Должен выиграть украинец

Ожидается, что титул достанется «Арсеналу»

09 октября 2024, 00:29 | Обновлено 09 октября 2024, 01:00
367
0
Суперкомпьютер назвал победителя АПЛ 2024/25. Должен выиграть украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Александр Зинченко

Суперкомпьютер от известного британского издания The Sun спрогнозировал итоговому турниру таблицу Английской премьер-лиги 2024/25.

Прогнозируется, что «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, в напряженной борьбе выиграет титул, опередив «Манчестер» Сити на одно очко.

Третью строчку в списке занял «Ливерпуль», а «Челси» с Михаилом Мудриком – 5-й.

The Sun прогнозирует провальный сезон для «Манчестер Юнайтед» - лишь девятое место с 55 набранными очками.

Сейчас после семи туров турнира таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль» с 18 очками. На один балл меньше у «Манчестер Сити» и «Арсенала», а топ-4 закрывает «Челси» с 14 баллами.

Турнирная таблица АПЛ 2024/2025 по версии суперкомпьютера The Sun

По теме:
ФОТО. Вы не поверите как выглядит сын Уэйна Руни сейчас!
В Англии назвали лучшего игрока сезона 2023/24. Забил в финале Евро
ФОТО. У сына Криштиану Роналду новый кумир, и это – не отец!
статистические расклады Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Александр Зинченко Михаил Мудрик Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Дмитро Олійник Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Бокс | 08 октября 2024, 02:49 1
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом

Ожидается, что легендарный хевивейтер получит за бой 20 миллионов долларов

Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Футбол | 08 октября 2024, 13:22 99
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать

Валерий Василенко – о сложной кадровой ситуации в сборной накануне матчей Лиги наций

«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Футбол | 08.10.2024, 05:01
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея
Футбол | 08.10.2024, 18:33
Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея
Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея
Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины
Футбол | 09.10.2024, 00:11
Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины
Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
07.10.2024, 00:59 4
Бокс
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
07.10.2024, 16:05
Футбол
Кого Мухаммед Али считал самым сильным соперником? Не Форман, не Фрейзер
Кого Мухаммед Али считал самым сильным соперником? Не Форман, не Фрейзер
07.10.2024, 00:28
Бокс
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 3
Футбол
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 23
Футбол
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем