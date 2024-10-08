Фантастические цифры. Ни у кого нет такой атаки, как у Барселоны

Большое влияние на результаты «Барселоны» оказывают Роберт Левандовски, Рафинья и Ламин Ямал. Их эффективность в начале соревнований поразительна.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров. Она выиграла восемь раз, при этом забила соперникам 28 голов – больше всего во всей Ла Лиге.

«Барселона» стартовала в Лиге чемпионов немного хуже, проиграв «Монако» в первом туре. Высокая победа над «Янг Бойз Берн» доказывает, что каталонцы идут на поправку.

Особенно хорошо настроены нападающие «Барселоны». Левандовски забил двенадцать голов во всех соревнованиях, Рафинья – шесть, а Ямал – пять. С 23 голами они являются самым эффективным атакующим трио в пяти лучших лигах Европы.

Второе место в рейтинге, опубликованном Transfermarkt, занимает «Бавария». Гарри Кейн, Майкл Олисе и Джамал Мусиала забили на троих 19 голов. Кристофер Нкунку, Коул Палмер и Нони Мадуэке забили за «Челси» на один мяч меньше.