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Испания
08 октября 2024, 17:35 | Обновлено 08 октября 2024, 17:37
792
0

Фантастические цифры. Ни у кого нет такой атаки, как у Барселоны

Каталонская команда блестяще начала нынешний сезон

08 октября 2024, 17:35 | Обновлено 08 октября 2024, 17:37
792
0
Фантастические цифры. Ни у кого нет такой атаки, как у Барселоны
ФК Барселона

Большое влияние на результаты «Барселоны» оказывают Роберт Левандовски, Рафинья и Ламин Ямал. Их эффективность в начале соревнований поразительна.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров. Она выиграла восемь раз, при этом забила соперникам 28 голов – больше всего во всей Ла Лиге.

«Барселона» стартовала в Лиге чемпионов немного хуже, проиграв «Монако» в первом туре. Высокая победа над «Янг Бойз Берн» доказывает, что каталонцы идут на поправку.

Особенно хорошо настроены нападающие «Барселоны». Левандовски забил двенадцать голов во всех соревнованиях, Рафинья – шесть, а Ямал – пять. С 23 голами они являются самым эффективным атакующим трио в пяти лучших лигах Европы.

Второе место в рейтинге, опубликованном Transfermarkt, занимает «Бавария». Гарри Кейн, Майкл Олисе и Джамал Мусиала забили на троих 19 голов. Кристофер Нкунку, Коул Палмер и Нони Мадуэке забили за «Челси» на один мяч меньше.

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Барселона Роберт Левандовски Ламин Ямал Рафинья Алькантара чемпионат Испании по футболу Челси рейтинг Бавария Гарри Кейн Майкл Олисе Джамал Мусиала Кристофер Нкунку Коул Палмер Нони Мадуэке
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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