Фантастические цифры. Ни у кого нет такой атаки, как у Барселоны
Каталонская команда блестяще начала нынешний сезон
Большое влияние на результаты «Барселоны» оказывают Роберт Левандовски, Рафинья и Ламин Ямал. Их эффективность в начале соревнований поразительна.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров. Она выиграла восемь раз, при этом забила соперникам 28 голов – больше всего во всей Ла Лиге.
«Барселона» стартовала в Лиге чемпионов немного хуже, проиграв «Монако» в первом туре. Высокая победа над «Янг Бойз Берн» доказывает, что каталонцы идут на поправку.
Особенно хорошо настроены нападающие «Барселоны». Левандовски забил двенадцать голов во всех соревнованиях, Рафинья – шесть, а Ямал – пять. С 23 голами они являются самым эффективным атакующим трио в пяти лучших лигах Европы.
Второе место в рейтинге, опубликованном Transfermarkt, занимает «Бавария». Гарри Кейн, Майкл Олисе и Джамал Мусиала забили на троих 19 голов. Кристофер Нкунку, Коул Палмер и Нони Мадуэке забили за «Челси» на один мяч меньше.
Die Stürmer von #FCBayern, #SGE und #VfB in Torlaune! 😎 pic.twitter.com/O5mjj5wAdE— Transfermarkt (@Transfermarkt) October 8, 2024
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