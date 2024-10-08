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08 октября 2024, 16:51 |
888
2

Полная неожиданность. Экс-помощник Григорчука оценил провал в Нефтчи

Антонов не думал, что тренер так быстро будет уволен

08 октября 2024, 16:51 |
888
2
Полная неожиданность. Экс-помощник Григорчука оценил провал в Нефтчи
Azerisport. Роман Григорчук

Бывший помощник Романа Григорчука в Черноморце Алексей Антонов не ожидал, что опытный специалист будет уволен из Нефтчи после девяти туров чемпионата Азербайджана, в которых команда не выиграла ни одного матча.

«Уход Григорчука стал для меня неожиданностью. Разные бывают ситуации, мне сложно комментировать, не зная ситуации изнутри. Я знаю, что он хороший тренер, большой профессионал своего дела. Несмотря на эти результаты, мое отношение к нему не изменились, и я буду говорить о нем только в положительных тонах».

«В карьере тренера всякое бывает. Но повторюсь, такой быстрый уход из команды стал для меня полной неожиданностью», – сказал Антонов.

Летом Григорчук подписал с клубом двухлетний договор.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука
Источник: Григорчук покинул азербайджанский Нефтчи
Григорчук сообщил руководству Нефтчи о намерении покинуть клуб
Нефтчи Баку Роман Григорчук чемпионат Азербайджана по футболу Алексей Антонов
Иван Зинченко Источник: Azerisport.com
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Комментарии 2
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CheMP
бывает...)
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0
BATI-GOOOOOL
Мені що Григорчук що Скрипнік однакові зараз ніякі.Всі говорять о їх величності а я її не бачу,а бачу постійні провали.
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-1
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