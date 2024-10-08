Полная неожиданность. Экс-помощник Григорчука оценил провал в Нефтчи

Бывший помощник Романа Григорчука в Черноморце Алексей Антонов не ожидал, что опытный специалист будет уволен из Нефтчи после девяти туров чемпионата Азербайджана, в которых команда не выиграла ни одного матча.

«Уход Григорчука стал для меня неожиданностью. Разные бывают ситуации, мне сложно комментировать, не зная ситуации изнутри. Я знаю, что он хороший тренер, большой профессионал своего дела. Несмотря на эти результаты, мое отношение к нему не изменились, и я буду говорить о нем только в положительных тонах».

«В карьере тренера всякое бывает. Но повторюсь, такой быстрый уход из команды стал для меня полной неожиданностью», – сказал Антонов.

Летом Григорчук подписал с клубом двухлетний договор.