Другие новости08 октября 2024, 16:19 | Обновлено 08 октября 2024, 17:06
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ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
Невеста Криштиану Роналду продолжает собирать восторженные возгласы своих поклонников
08 октября 2024, 16:19 | Обновлено 08 октября 2024, 17:06
1924
4
Джорджина Родригес ускоряет пульс фанатов новой публикацией в сторис своей страницы в Instagram.
Невеста Криштиану Роналду любит поддерживать себя в отменной физической форме и поэтому старается как можно чаще проводить время в спортзале.
Джорджина решила поделиться со своими подписчиками весьма пикантным фото после продуктивной тренировки, и оно вызвало настоящий фурор среди её 63,8 млн фолловеров.
Делимся и мы с вами:
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Комментарии 4
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Она жирная просто, это не красота. + качество низкое, чтобы не видно было целлюлит
Показать Скрыть 1 ответ
Жирнина
Із жиру бісяться. Хай виполе гектар буряків тоді побачимо яка фігура буде!
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