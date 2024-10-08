Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
Другие новости
08 октября 2024, 16:19 | Обновлено 08 октября 2024, 17:06
1924
4

ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки

Невеста Криштиану Роналду продолжает собирать восторженные возгласы своих поклонников

08 октября 2024, 16:19 | Обновлено 08 октября 2024, 17:06
1924
4
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
Getty. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес ускоряет пульс фанатов новой публикацией в сторис своей страницы в Instagram.

Невеста Криштиану Роналду любит поддерживать себя в отменной физической форме и поэтому старается как можно чаще проводить время в спортзале.

Джорджина решила поделиться со своими подписчиками весьма пикантным фото после продуктивной тренировки, и оно вызвало настоящий фурор среди её 63,8 млн фолловеров.

Делимся и мы с вами:

По теме:
ВИДЕО. Месси шокировал всех игрой на гитаре, но фанатов интересовало другое
15-я ракетка снялась с супертурнира в Китае. Ей пришлось извиняться за фото
ФОТО. Магучих похвасталась стройной фигурой в ярком бикини
Джорджина Родригес Криштиану Роналду lifestyle фото
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Форвард оформил самый поздник хет-трик в истории футбола: 92, 94, 96
Футбол | 08 октября 2024, 14:35 2
ВИДЕО. Форвард оформил самый поздник хет-трик в истории футбола: 92, 94, 96
ВИДЕО. Форвард оформил самый поздник хет-трик в истории футбола: 92, 94, 96

Брайан Йохансен вырвал победу для клуба Фрам над Мадлой в третьей лиге Норвегии

Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Футбол | 08 октября 2024, 03:57 7
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту

Эрлинг хочет попробовать силы в новом чемпионате

Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Футбол | 08.10.2024, 13:22
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
Футбол | 07.10.2024, 23:32
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
Футбол | 08.10.2024, 14:09
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_dadaj
Она жирная просто, это не красота. + качество низкое, чтобы не видно было целлюлит
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Demid Romanchikov
Жирнина
Ответить
-3
didora
Із жиру бісяться. Хай виполе гектар буряків тоді побачимо яка фігура буде!
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
07.10.2024, 00:59 3
Бокс
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 23
Футбол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 2
Футбол
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
08.10.2024, 07:48 4
Бокс
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем