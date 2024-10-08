ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки

Джорджина Родригес ускоряет пульс фанатов новой публикацией в сторис своей страницы в Instagram.

Невеста Криштиану Роналду любит поддерживать себя в отменной физической форме и поэтому старается как можно чаще проводить время в спортзале.

Джорджина решила поделиться со своими подписчиками весьма пикантным фото после продуктивной тренировки, и оно вызвало настоящий фурор среди её 63,8 млн фолловеров.

Делимся и мы с вами: