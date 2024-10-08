Куртуа точно вернется к матчу с Барселоной. До того может играть Лунин
У мадридцев скоро матч с Барселоной
В Реале уверены, что основной вратарь Тибо Куртуа точно сможет сыграть против Барселоны в матче чемпионата Испании 26 октября.
Кипер получил повреждение в матче с Атлетико, а затем в двух встречах играл Андрей Лунин, который пропустил лишь раз в играх с Лиллем и Вильяррелом.
Пока нет ясности, наберет ли Куртуа нужные кондиции для того, чтобы выйти в основе на матч Ла Лиги с Сельтой 19 октября и игру с Боруссией Дортмунд 22 октября, однако с каталонцами будет играть бельгиец.
Ожидается, что к дерби с Барселоной восстановится и защитник Эдер Милитао.
Лунин не отправился в сборную Украины на матчи Лиги наций, однако у игрока не травма, а болезнь, поэтому в клубе не обеспокоены проблемами у двух вратарей.
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