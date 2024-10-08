Куртуа точно вернется к матчу с Барселоной. До того может играть Лунин

В Реале уверены, что основной вратарь Тибо Куртуа точно сможет сыграть против Барселоны в матче чемпионата Испании 26 октября.

Кипер получил повреждение в матче с Атлетико, а затем в двух встречах играл Андрей Лунин, который пропустил лишь раз в играх с Лиллем и Вильяррелом.

Пока нет ясности, наберет ли Куртуа нужные кондиции для того, чтобы выйти в основе на матч Ла Лиги с Сельтой 19 октября и игру с Боруссией Дортмунд 22 октября, однако с каталонцами будет играть бельгиец.

Ожидается, что к дерби с Барселоной восстановится и защитник Эдер Милитао.

Лунин не отправился в сборную Украины на матчи Лиги наций, однако у игрока не травма, а болезнь, поэтому в клубе не обеспокоены проблемами у двух вратарей.