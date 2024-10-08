Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа точно вернется к матчу с Барселоной. До того может играть Лунин
Испания
08 октября 2024, 16:29 | Обновлено 08 октября 2024, 17:05
1051
0

Куртуа точно вернется к матчу с Барселоной. До того может играть Лунин

У мадридцев скоро матч с Барселоной

08 октября 2024, 16:29 | Обновлено 08 октября 2024, 17:05
1051
0
Куртуа точно вернется к матчу с Барселоной. До того может играть Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine

В Реале уверены, что основной вратарь Тибо Куртуа точно сможет сыграть против Барселоны в матче чемпионата Испании 26 октября.

Кипер получил повреждение в матче с Атлетико, а затем в двух встречах играл Андрей Лунин, который пропустил лишь раз в играх с Лиллем и Вильяррелом.

Пока нет ясности, наберет ли Куртуа нужные кондиции для того, чтобы выйти в основе на матч Ла Лиги с Сельтой 19 октября и игру с Боруссией Дортмунд 22 октября, однако с каталонцами будет играть бельгиец.

Ожидается, что к дерби с Барселоной восстановится и защитник Эдер Милитао.

Лунин не отправился в сборную Украины на матчи Лиги наций, однако у игрока не травма, а болезнь, поэтому в клубе не обеспокоены проблемами у двух вратарей.

По теме:
Фантастические цифры. Ни у кого нет такой атаки, как у Барселоны
ВИДЕО. Месси шокировал всех игрой на гитаре, но фанатов интересовало другое
ГУТИ: «Мбаппе плохо играет»
Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Барселона Эдер Милитао
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Футбол | 08 октября 2024, 03:57 7
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту

Эрлинг хочет попробовать силы в новом чемпионате

Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане
Теннис | 08 октября 2024, 11:20 25
Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане
Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане

Леся в двух сетах справилась с Кэти Бултер на соревнованиях WTA 1000 в Китае

ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
Футбол | 07.10.2024, 18:04
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
ВИДЕО. Форвард оформил самый поздник хет-трик в истории футбола: 92, 94, 96
Футбол | 08.10.2024, 14:35
ВИДЕО. Форвард оформил самый поздник хет-трик в истории футбола: 92, 94, 96
ВИДЕО. Форвард оформил самый поздник хет-трик в истории футбола: 92, 94, 96
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Бокс | 07.10.2024, 19:14
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
08.10.2024, 07:17 7
Футбол
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 23
Футбол
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 3
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем