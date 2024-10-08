Тоттенхэм хочет усилиться полузащитником Лилля

24-летний английский полузащитник французского «Лилля» Эйнджел Гомес стал трансферной целью лондонского «Тоттенхэма». Как информирует DailySport со ссылкой на английские СМИ, «шпоры» попытаются подписать Гомеса летом.

Однако для этого нужно будет вступить в очень тяжелый переговорный процесс, ведь на футболиста претендует несколько команд, среди которых «Манчестер Сити». Также в услугах полузащитника заинтересованы «РБ Лейпциг» и «Милан».

Эйнджел Гомес начал свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». В «Лилль» перешел в 2020 году. За французский клуб Эйнджел сыграл 93 матча и трижды отметился голами.