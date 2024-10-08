Бавария предложит Мусиале новый контракт с солидной зарплатой

21-летнему немецкому полузащитнику Джамалю Мусиале «Бавария» в ближайшее время предложит контракт с хорошей заработной платой. Как сообщает издание DailySport, лидеру «баварцев» будет предложено новое соглашение с прибылью в 25 миллионов евро в год.

Таким образом, заработная плата Мусиалы станет самой большой в клубе. Это связано со слухами о возможном переходе полузащитника в мадридский «Реал» или «Манчестер Сити».

Мусиала дебютировал за «Баварию» в 2019 году. За этот период Джамал 114 раз выходил на футбольное поле и забил 33 гола.