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Германия
08 октября 2024, 14:23 | Обновлено 08 октября 2024, 15:17
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Бавария предложит Мусиале новый контракт с солидной зарплатой

Мюнхенский клуб хочет удержать своего лидера надолго

08 октября 2024, 14:23 | Обновлено 08 октября 2024, 15:17
270
0
Бавария предложит Мусиале новый контракт с солидной зарплатой
Transfermarkt. Джамал Мусиала

21-летнему немецкому полузащитнику Джамалю Мусиале «Бавария» в ближайшее время предложит контракт с хорошей заработной платой. Как сообщает издание DailySport, лидеру «баварцев» будет предложено новое соглашение с прибылью в 25 миллионов евро в год.

Таким образом, заработная плата Мусиалы станет самой большой в клубе. Это связано со слухами о возможном переходе полузащитника в мадридский «Реал» или «Манчестер Сити».

Мусиала дебютировал за «Баварию» в 2019 году. За этот период Джамал 114 раз выходил на футбольное поле и забил 33 гола.

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Джамал Мусиала Бавария продление контракта зарплаты
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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