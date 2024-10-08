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Испания
08 октября 2024, 13:25 | Обновлено 08 октября 2024, 13:54
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0

Агуэро требует деньги от Барселоны за контракт в 2021 году

Дело дошло до суда, хотя в Барселоне не отказываются от мирного решения

08 октября 2024, 13:25 | Обновлено 08 октября 2024, 13:54
430
0
Агуэро требует деньги от Барселоны за контракт в 2021 году
Transfermarkt. Серхио Агуэро

36-летний аргентинский форвард Серхио Агуэро требует от «Барселоны» выполнения контрактных обязательств. Как сообщает издание DailySport со ссылкой на испанские СМИ, «Барселона» осталась должна своему бывшему игроку три миллиона евро.

Каталонский клуб соглашается выплатить игроку компенсацию, но решать этот вопрос нужно в правовом поле, поэтому дело ожидает суд.

Серхио Агуэро присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента в 2021 году. В октябре того же года у игрока возникли проблемы с сердцем во время матча испанской Ла Лиги против «Алавеса». После медобследования игроку посоветовали завершить карьеру в футболе, и он официально объявил об этом в декабре 2021 года.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Серхио Агуэро Барселона компенсация суд
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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