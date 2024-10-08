25-летний украинский форвард Назарий Русин отличился голом за Сандерленд U-21.

7 октября молодежная команда черных котов разгромила сверстников из Дерби Каунти со счетом 6:0.

Русин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, а на 87-й минуте поразил ворота соперников. Украинец оформил 4-й мяч в ворота «баранов» в этом поединке.

Для Назария это был первый матч за молодежку Сандерленда в этом сезоне и первый гол. На счету Русина также 7 игр за основную команду Сандерленда в кампании 2024/25, где он провел в общей сложности 145 минут на поле – без голевых действий.

ВИДЕО. Разгром баранов. Украинец в Англии забил первый гол в сезоне