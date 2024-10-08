Муж Свитолиной в Шанхае прошел топового соперника. Дальше будет сложнее

Французский теннисист Гаэль Монфис (№46 АТР) стал участником четвертого раунда супертурнира категории ATP 1000 в Шанхае (Китай).

В третьем раунда соревнований муж украинской теннисистки Элины Свитолиной переиграл в трех сетах соотечественника Уго Умбера (№15 АТР), который имеет 16-й номер посева.

АТР 1000 Шанхай. Хард. Третий раунд

Гаэль Монфис (Франция) – Уго Умбер (Франция, 16) – 7:6 (9:7), 2:6, 6:1

Далее за выход в четвертьфинал 38-летний Монфис поборется с испанцем Карлосом Алькарасом (№3 АТР).