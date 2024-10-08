Муж Свитолиной в Шанхае прошел топового соперника. Дальше будет сложнее
Гаэль Монфис оказался сильнее Уго Умбера
Французский теннисист Гаэль Монфис (№46 АТР) стал участником четвертого раунда супертурнира категории ATP 1000 в Шанхае (Китай).
В третьем раунда соревнований муж украинской теннисистки Элины Свитолиной переиграл в трех сетах соотечественника Уго Умбера (№15 АТР), который имеет 16-й номер посева.
АТР 1000 Шанхай. Хард. Третий раунд
Гаэль Монфис (Франция) – Уго Умбер (Франция, 16) – 7:6 (9:7), 2:6, 6:1
Далее за выход в четвертьфинал 38-летний Монфис поборется с испанцем Карлосом Алькарасом (№3 АТР).
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