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ATP
08 октября 2024, 10:24 | Обновлено 08 октября 2024, 10:30
230
0

Муж Свитолиной в Шанхае прошел топового соперника. Дальше будет сложнее

Гаэль Монфис оказался сильнее Уго Умбера

08 октября 2024, 10:24 | Обновлено 08 октября 2024, 10:30
230
0
Муж Свитолиной в Шанхае прошел топового соперника. Дальше будет сложнее
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№46 АТР) стал участником четвертого раунда супертурнира категории ATP 1000 в Шанхае (Китай).

В третьем раунда соревнований муж украинской теннисистки Элины Свитолиной переиграл в трех сетах соотечественника Уго Умбера (№15 АТР), который имеет 16-й номер посева.

АТР 1000 Шанхай. Хард. Третий раунд

Гаэль Монфис (Франция) – Уго Умбер (Франция, 16) – 7:6 (9:7), 2:6, 6:1

Далее за выход в четвертьфинал 38-летний Монфис поборется с испанцем Карлосом Алькарасом (№3 АТР).

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Гаэль Монфис Уго Умбер ATP Шанхай
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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