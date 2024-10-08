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Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 05:09 | Обновлено 08 октября 2024, 06:02
482
0

Сын знаменитого Чечера дебютировал в матче против последнего клуба отца

Даниил Чечер сыграл за ровенский Верес в матче против луганской Зари

08 октября 2024, 05:09 | Обновлено 08 октября 2024, 06:02
482
0
Сын знаменитого Чечера дебютировал в матче против последнего клуба отца
ФК Верес. Даниил Чечер

19-летний защитник ровенского Вереса Даниил Чечер дебютировал в составе красно-черных на уровне Украинской Премьер-лиги.

Дебют состоялся в поединке с луганской Зарей (2:1), командой, за которую в свое время небезуспешно выступал его отец Вячеслав Чечер, завершивший карьеру в 2019 году именно в Заре.

Даниил Чечер: «Удовлетворен таким дебютом в Украинской Премьер-лиге. Спасибо всем, кто болел. Мы одержали победу для наших болельщиков, родных и всего города Ровно.

Было приятно дебютировать в УПЛ в матче против Зари – клуба, за который выступал отец. Он смотрит каждый мой матч. Я горжусь своей фамилией и тем, что имею такого отца.

Погодные условия, конечно, влияли на ход событий на поле. Непросто было играть в комбинационный футбол, было много борьбы. Но я такой атмосферный английский футбол под дождем люблю. А осень – вообще мое любимое время года».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря Вячеслав Чечер Даниил Чечер дебют
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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