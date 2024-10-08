Кубок африканских наций08 октября 2024, 02:59 | Обновлено 08 октября 2024, 03:34
16
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Легионер Шахтера вызван в сборную Туниса на матчи Кубка африканских наций
Команда Туниса 11 и 15 октября дважды сыграет со сборной Коморскими островами
08 октября 2024, 02:59 | Обновлено 08 октября 2024, 03:34
16
0
Защитник донецкого Шахтера Алаа Грам вызван в сборную Туниса на матчи квалификации Кубка африканских наций.
Команда Туниса 11 и 15 октября дважды сыграет со сборной Коморских островов в отборе к КАН-2025.
23-летний Алаа Грамм выступает за Шахтер с лета 2024 года. Он является воспитанником тунисского клуба Сфаксьен.
Футболист из Туниса в текущем сезоне сыграл 2 матча (1 игру УПЛ и 1 поединок ЛЧ), без забитых голов.
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