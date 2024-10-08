Легионер Шахтера вызван в сборную Туниса на матчи Кубка африканских наций

Защитник донецкого Шахтера Алаа Грам вызван в сборную Туниса на матчи квалификации Кубка африканских наций.

Команда Туниса 11 и 15 октября дважды сыграет со сборной Коморских островов в отборе к КАН-2025.

23-летний Алаа Грамм выступает за Шахтер с лета 2024 года. Он является воспитанником тунисского клуба Сфаксьен.

Футболист из Туниса в текущем сезоне сыграл 2 матча (1 игру УПЛ и 1 поединок ЛЧ), без забитых голов.