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Кубок африканских наций
08 октября 2024, 02:59 | Обновлено 08 октября 2024, 03:34
16
0

Легионер Шахтера вызван в сборную Туниса на матчи Кубка африканских наций

Команда Туниса 11 и 15 октября дважды сыграет со сборной Коморскими островами

08 октября 2024, 02:59 | Обновлено 08 октября 2024, 03:34
16
0
Легионер Шахтера вызван в сборную Туниса на матчи Кубка африканских наций
ФК Шахтер. Алаа Грам

Защитник донецкого Шахтера Алаа Грам вызван в сборную Туниса на матчи квалификации Кубка африканских наций.

Команда Туниса 11 и 15 октября дважды сыграет со сборной Коморских островов в отборе к КАН-2025.

23-летний Алаа Грамм выступает за Шахтер с лета 2024 года. Он является воспитанником тунисского клуба Сфаксьен.

Футболист из Туниса в текущем сезоне сыграл 2 матча (1 игру УПЛ и 1 поединок ЛЧ), без забитых голов.

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Шахтер Донецк Алаа Грам сборная Туниса по футболу Кубок африканских наций сборная Коморских островов по футболу Сфаксьен
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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