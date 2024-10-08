Кто из фаворитов на Золотой мяч покинул поле не по собственной воле?

С началом нового сезона все игроки возлагают большие надежды на предстоящий этап в своей карьере, но, к сожалению, для основных претендентов на Золотой мяч 2024 сезон начался не лучшим образом.



Большинство игроков получили травмы, из-за которых не смогут радовать фанатов своей игрой на протяжении разных периодов, а некоторые вообще попрощались с футболом на весь сезон.



По прогнозам букмекеров, основными кандидатами на Золотой мяч являются:

Джуд Беллингем (Реал Мадрид)

Родри (Манчестер Сити)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Дани Карвахаль (Реал Мадрид)

Ламин Ямал (Барселона)

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)

Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)

Ламин Ямал и Лаутаро Мартинес – единственные игроки из этого списка, которые не получали травм в этом сезоне. Беллингем и Мбаппе уже восстановились и вышли на поле, тогда как Винисиус в последнем матче с Вильярреалом получил травму шейного отдела позвоночника и выбыл на неизвестный срок. Для Родри и Карвахаля сезон закончен: оба получили разрыв крестообразной связки колена.

В начале сезона Родри выразил свое беспокойство по поводу увеличения количества матчей. С таким мнением согласился защитник Барселоны Жуль Кунде и капитан Тоттенхэма Сон Хын Мин, такое же мнение имеет и тренер Реала Карло Анчелотти.

Пока что ФИФА и УЕФА никак не отреагировали, но, по словам игроков, количество матчей должно быть сокращено.

Дмитрий БАНАР