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08 октября 2024, 03:20 |
51
0

Кто из фаворитов на Золотой мяч покинул поле не по собственной воле?

Ламин Ямал и Лаутаро Мартинес – единственные, кто все еще не успел травмироваться

08 октября 2024, 03:20 |
51
0
Кто из фаворитов на Золотой мяч покинул поле не по собственной воле?
Дани Карвахаль и Родри

С началом нового сезона все игроки возлагают большие надежды на предстоящий этап в своей карьере, но, к сожалению, для основных претендентов на Золотой мяч 2024 сезон начался не лучшим образом.

Большинство игроков получили травмы, из-за которых не смогут радовать фанатов своей игрой на протяжении разных периодов, а некоторые вообще попрощались с футболом на весь сезон.

По прогнозам букмекеров, основными кандидатами на Золотой мяч являются:

  • Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
  • Родри (Манчестер Сити)
  • Лаутаро Мартинес (Интер)
  • Дани Карвахаль (Реал Мадрид)
  • Ламин Ямал (Барселона)
  • Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
  • Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)

Ламин Ямал и Лаутаро Мартинес – единственные игроки из этого списка, которые не получали травм в этом сезоне. Беллингем и Мбаппе уже восстановились и вышли на поле, тогда как Винисиус в последнем матче с Вильярреалом получил травму шейного отдела позвоночника и выбыл на неизвестный срок. Для Родри и Карвахаля сезон закончен: оба получили разрыв крестообразной связки колена.

В начале сезона Родри выразил свое беспокойство по поводу увеличения количества матчей. С таким мнением согласился защитник Барселоны Жуль Кунде и капитан Тоттенхэма Сон Хын Мин, такое же мнение имеет и тренер Реала Карло Анчелотти.

Пока что ФИФА и УЕФА никак не отреагировали, но, по словам игроков, количество матчей должно быть сокращено.

Дмитрий БАНАР

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травма Золотой мяч Джуд Беллингем Родри Лаутаро Мартинес Дани Карвахаль Ламин Ямал Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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