Украина. Премьер лига08 октября 2024, 02:45 | Обновлено 08 октября 2024, 03:24
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Неожиданное достижение. Хавбек Александрии вошел в топ-10 вингеров мира U23
Бразилец Хуан Альвина Безерра включен в десятку лучших по версии CIES
08 октября 2024, 02:45 | Обновлено 08 октября 2024, 03:24
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Полузащитник Александрии Хуан Альвина Безерра занял 7-е место в списке лучших вингеров мирового футбола до 23 лет по версии CIES.
Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших фланговых полузащитников в мире.
Возглавил рейтинг 17-летний форвард Барселоны Ламин Ямал, в топ-3 также вошли Хави Симонс из РБ Лейпциг и Эстевао Виллиан из Палмейраса.
Безерра играет за Александрию с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей УПЛ и забил 2 гола.
Топ-10 вингеров мира в возрасте до 23 лет по версии CIES
- 1. Ламин Ямал (Барселона, Испания)
- 2. Хави Симонс (РБ Лейпциг, Германия)
- 3. Эстевао Виллиан (Палмейрас, Бразилия)
- 4–6. Ярне Стейкерс (Генк, Бельгия)
- 4–6. Луис Энрике Томас де Лима (Марсель, Франция)
- 4–6. Абде Эззалзули (Бетис, Испания)
- 7. Хуан Альвина Безерра (Александрия, Украина)
- 8. Джеремия Рекоба (Насьональ, Уругвай)
- 9. Карлос Альварес (Леванте, Испания)
- 10. Лукас Сепеда (Коло Коло, Чили)
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