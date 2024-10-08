Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданное достижение. Хавбек Александрии вошел в топ-10 вингеров мира U23
Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 02:45 | Обновлено 08 октября 2024, 03:24
40
0

Неожиданное достижение. Хавбек Александрии вошел в топ-10 вингеров мира U23

Бразилец Хуан Альвина Безерра включен в десятку лучших по версии CIES

08 октября 2024, 02:45 | Обновлено 08 октября 2024, 03:24
40
0
Неожиданное достижение. Хавбек Александрии вошел в топ-10 вингеров мира U23
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Полузащитник Александрии Хуан Альвина Безерра занял 7-е место в списке лучших вингеров мирового футбола до 23 лет по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших фланговых полузащитников в мире.

Возглавил рейтинг 17-летний форвард Барселоны Ламин Ямал, в топ-3 также вошли Хави Симонс из РБ Лейпциг и Эстевао Виллиан из Палмейраса.

Безерра играет за Александрию с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей УПЛ и забил 2 гола.

Топ-10 вингеров мира в возрасте до 23 лет по версии CIES

  • 1. Ламин Ямал (Барселона, Испания)
  • 2. Хави Симонс (РБ Лейпциг, Германия)
  • 3. Эстевао Виллиан (Палмейрас, Бразилия)
  • 4–6. Ярне Стейкерс (Генк, Бельгия)
  • 4–6. Луис Энрике Томас де Лима (Марсель, Франция)
  • 4–6. Абде Эззалзули (Бетис, Испания)
  • 7. Хуан Альвина Безерра (Александрия, Украина)
  • 8. Джеремия Рекоба (Насьональ, Уругвай)
  • 9. Карлос Альварес (Леванте, Испания)
  • 10. Лукас Сепеда (Коло Коло, Чили)

По теме:
Кто из фаворитов на Золотой мяч покинул поле не по собственной воле?
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в сентябре
КАЛЮЖНЫЙ: «Вызов в сборную – лучше, чем выходные. Это была мечта»
Хуан Альвина Безерра Александрия CIES рейтинг Ламин Ямал Хави Симонс Эстевао Виллиан (Мессиньо) Абде Эззалзули
Николай Степанов Источник: CIES
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
Футбол | 08 октября 2024, 02:31 1
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь

Андрей не поможет Украине в октябрьских матчах Лиги наций

Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Футбол | 07 октября 2024, 07:12 22
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?

Признание получил Лев Яшин

Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 07.10.2024, 08:14
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
Футбол | 08.10.2024, 00:28
ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Футбол | 07.10.2024, 11:07
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 2
Футбол
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
06.10.2024, 10:31
Футбол
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
06.10.2024, 19:46
Футзал
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем