Неожиданное достижение. Хавбек Александрии вошел в топ-10 вингеров мира U23

Полузащитник Александрии Хуан Альвина Безерра занял 7-е место в списке лучших вингеров мирового футбола до 23 лет по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших фланговых полузащитников в мире.

Возглавил рейтинг 17-летний форвард Барселоны Ламин Ямал, в топ-3 также вошли Хави Симонс из РБ Лейпциг и Эстевао Виллиан из Палмейраса.

Безерра играет за Александрию с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей УПЛ и забил 2 гола.

Топ-10 вингеров мира в возрасте до 23 лет по версии CIES