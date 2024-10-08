Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Началась продажа билетов на матч между Динамо и Ференцварошем
Лига Европы
08 октября 2024, 01:59 | Обновлено 08 октября 2024, 03:04
36
0

Началась продажа билетов на матч между Динамо и Ференцварошем

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 21 до 38 евро

08 октября 2024, 01:59 | Обновлено 08 октября 2024, 03:04
36
0
Началась продажа билетов на матч между Динамо и Ференцварошем
ФК Динамо

Стартовала продажа билетов на матч 4-го тура Лиги Европы, в котором «Динамо» будет принимать венгерский «Ференцварош».

Игра состоится в немецком городе Гамбург на Volksparkstadion в четверг, 7 ноября.

Начало матча – в 22:00 по Киеву (21:00 по местному времени).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 21 до 38 евро.

Билеты можно купить на официальном сайте киевского клуба «Динамо»..

По теме:
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в сентябре
Луческу взял в штаб сборной Румынии бывшего аналитика Динамо
«Кажется, что это оправдание, но...». Хавбек Динамо о еврокубках и голах
Динамо - Ференцварош Ференцварош Динамо Киев Лига Европы билеты
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Футбол | 07 октября 2024, 07:40 2
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком

Луиджи Ферраджоло остался недоволен игрой римлян в игре против Монцы в 7-м туре Серии А

Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Футбол | 07 октября 2024, 16:05 0
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025

Сине-желтая команда в Кадисе потерпела фиаско со счетом 1:8

В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
Футбол | 08.10.2024, 02:31
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука
Футбол | 07.10.2024, 20:24
ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука
ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Футбол | 07.10.2024, 08:03
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
07.10.2024, 11:07
Футбол
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
07.10.2024, 07:42 9
Футбол
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
06.10.2024, 19:46
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем