Началась продажа билетов на матч между Динамо и Ференцварошем

Стартовала продажа билетов на матч 4-го тура Лиги Европы, в котором «Динамо» будет принимать венгерский «Ференцварош».

Игра состоится в немецком городе Гамбург на Volksparkstadion в четверг, 7 ноября.

Начало матча – в 22:00 по Киеву (21:00 по местному времени).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 21 до 38 евро.

Билеты можно купить на официальном сайте киевского клуба «Динамо»..