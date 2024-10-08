Лига Европы08 октября 2024, 01:59 | Обновлено 08 октября 2024, 03:04
36
0
Началась продажа билетов на матч между Динамо и Ференцварошем
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 21 до 38 евро
08 октября 2024, 01:59 | Обновлено 08 октября 2024, 03:04
36
0
Стартовала продажа билетов на матч 4-го тура Лиги Европы, в котором «Динамо» будет принимать венгерский «Ференцварош».
Игра состоится в немецком городе Гамбург на Volksparkstadion в четверг, 7 ноября.
Начало матча – в 22:00 по Киеву (21:00 по местному времени).
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 21 до 38 евро.
Билеты можно купить на официальном сайте киевского клуба «Динамо»..
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2024, 07:40 2
Луиджи Ферраджоло остался недоволен игрой римлян в игре против Монцы в 7-м туре Серии А
Футбол | 07 октября 2024, 16:05 0
Сине-желтая команда в Кадисе потерпела фиаско со счетом 1:8
Футбол | 08.10.2024, 02:31
Футбол | 07.10.2024, 20:24
Футбол | 07.10.2024, 08:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.10.2024, 00:42 2
06.10.2024, 20:25 15
Бокс
Футбол
06.10.2024, 18:23 19
07.10.2024, 07:42 9
Футзал