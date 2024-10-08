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Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 01:41 | Обновлено 08 октября 2024, 02:06
31
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в сентябре

На первом этапе были определены четверки лучших футболистов и тренеров

08 октября 2024, 01:41 | Обновлено 08 октября 2024, 02:06
31
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в сентябре
УПЛ. Александр Назаренко

Украинская Премьер-лига проводит голосование для определения лучших – футболиста и тренера чемпионата Украины по итогам месяца. На первом этапе были определены четвёрки лучших футболистов и тренеров УПЛ за сентябрь 2024 года.

По итогам опроса спортивных сайтов – в голосовании за лучшего футболиста примут участие Артем Бондаренко (Шахтер), Владимир Бражко (Динамо), Алексей Гуцуляк (Полесье) и Александр Назаренко (Полесье).

В голосовании за лучшего наставника примут участие: Имад Ашур (Полесье), Руслан Ротань (Александрия), Сергей Шищенко (Оболонь), Александр Шовковский (Динамо).

Голосование на официальном сайте УПЛ продлится до 9 октября в 14:00.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Артем Бондаренко Владимир Бражко Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футбол) Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Александрия Оболонь Киев Имад Ашур Руслан Ротань Сергей Шищенко Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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