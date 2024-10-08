Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в сентябре
На первом этапе были определены четверки лучших футболистов и тренеров
Украинская Премьер-лига проводит голосование для определения лучших – футболиста и тренера чемпионата Украины по итогам месяца. На первом этапе были определены четвёрки лучших футболистов и тренеров УПЛ за сентябрь 2024 года.
По итогам опроса спортивных сайтов – в голосовании за лучшего футболиста примут участие Артем Бондаренко (Шахтер), Владимир Бражко (Динамо), Алексей Гуцуляк (Полесье) и Александр Назаренко (Полесье).
В голосовании за лучшего наставника примут участие: Имад Ашур (Полесье), Руслан Ротань (Александрия), Сергей Шищенко (Оболонь), Александр Шовковский (Динамо).
Голосование на официальном сайте УПЛ продлится до 9 октября в 14:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нефтчи остался без тренера
С 4 до 6 октября прошли матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25