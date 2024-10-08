Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в сентябре

Украинская Премьер-лига проводит голосование для определения лучших – футболиста и тренера чемпионата Украины по итогам месяца. На первом этапе были определены четвёрки лучших футболистов и тренеров УПЛ за сентябрь 2024 года.

По итогам опроса спортивных сайтов – в голосовании за лучшего футболиста примут участие Артем Бондаренко (Шахтер), Владимир Бражко (Динамо), Алексей Гуцуляк (Полесье) и Александр Назаренко (Полесье).

В голосовании за лучшего наставника примут участие: Имад Ашур (Полесье), Руслан Ротань (Александрия), Сергей Шищенко (Оболонь), Александр Шовковский (Динамо).

Голосование на официальном сайте УПЛ продлится до 9 октября в 14:00.