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07 октября 2024, 19:30 | Обновлено 07 октября 2024, 20:05
852
1

ФОТО. Модный показ. Игроки сборной Франции удивили своими нарядами!

Жюль Кунде и компания снова устроили показ мод, приехав в расположение сборной

07 октября 2024, 19:30 | Обновлено 07 октября 2024, 20:05
852
1
ФОТО. Модный показ. Игроки сборной Франции удивили своими нарядами!
Icon Sport. Жюль Кунде

Футболисты сборной Франции прибыли в расположение команды на матчи 3-го и 4-го тура Лиги Наций против Израиля и Бельгии соответственно.

И традиционно – отличились своими супер модными нарядами. Мы собрали для вас наиболее крутые луки звезд «Ле Блё».

На фото (в хронологическом порядке): Люка Динь, Брэдли Баркола, Тео Эрнандес, Юссуф Фофана, Майк Меньян, Рандаль Коло Муани, Жюль Кунде, Маркус Тюрам, Уоррен Заир-Эмери, Ману Коне, Ибраима Конате, Орельен Тчуамени, Майкл Олисе, Альфонс Ареоля. Все фото: Icon Sport.

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сборная Франции по футболу lifestyle фото Жюль Кунде Люка Динь Тео Эрнандес Юссуф Фофана Майк Меньян Рандаль Коло Муани Маркус Тюрам Ибраима Конате Майкл Олисе Альфонс Ареоля Орельен Тчуамени Брэдли Баркола Варрен Заир-Эмери
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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