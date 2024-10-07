ФОТО. Модный показ. Игроки сборной Франции удивили своими нарядами!

Футболисты сборной Франции прибыли в расположение команды на матчи 3-го и 4-го тура Лиги Наций против Израиля и Бельгии соответственно.

И традиционно – отличились своими супер модными нарядами. Мы собрали для вас наиболее крутые луки звезд «Ле Блё».

На фото (в хронологическом порядке): Люка Динь, Брэдли Баркола, Тео Эрнандес, Юссуф Фофана, Майк Меньян, Рандаль Коло Муани, Жюль Кунде, Маркус Тюрам, Уоррен Заир-Эмери, Ману Коне, Ибраима Конате, Орельен Тчуамени, Майкл Олисе, Альфонс Ареоля. Все фото: Icon Sport.