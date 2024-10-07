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Лига наций
07 октября 2024, 19:33 | Обновлено 07 октября 2024, 21:17
667
0

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций

Украинцы будут работать в матче команды Александра Петракова

07 октября 2024, 19:33 | Обновлено 07 октября 2024, 21:17
667
0
Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций
УАФ. Алексей Деревинский

35-летний украинский арбитр Алексей Деревинский вместе с коллегами Семеном Шлончаком и Виктором Матяшем будут работать на матче Лиги наций между сборными Фарерских островов и Армении. Как сообщает официальный сайт УЕФА, на системе VAR также будут работать украинские специалисты Николай Балакин и Денис Шурман. Функции четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Алексей Деревинский начал обслуживать футбольные матчи в 2007 году. Тогда он работал на матчах областного уровня, а затем стал судьей детско-юношеской футбольной лиги и любительского чемпионата Украины. С 2016 года он начал судить команды Первой лиги Украины, а в 2020 году дебютировал в Премьер-лиге Украины.

Сборную Армении тренирует украинец Александр Петраков. После двух туров армяне имеют одну победу над Латвией (4:1) и поражение от Северной Македонии (0:2).

Фарерские острова сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и уступили латвийцам (0:1).

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Лига наций сборная Армении по футболу сборная Фарерских островов по футболу Алексей Деревинский Семен Шлончак Виктор Матяш Николай Балакин Александр Петраков судьи (арбитры)
Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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