Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций
Украинцы будут работать в матче команды Александра Петракова
35-летний украинский арбитр Алексей Деревинский вместе с коллегами Семеном Шлончаком и Виктором Матяшем будут работать на матче Лиги наций между сборными Фарерских островов и Армении. Как сообщает официальный сайт УЕФА, на системе VAR также будут работать украинские специалисты Николай Балакин и Денис Шурман. Функции четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.
Алексей Деревинский начал обслуживать футбольные матчи в 2007 году. Тогда он работал на матчах областного уровня, а затем стал судьей детско-юношеской футбольной лиги и любительского чемпионата Украины. С 2016 года он начал судить команды Первой лиги Украины, а в 2020 году дебютировал в Премьер-лиге Украины.
Сборную Армении тренирует украинец Александр Петраков. После двух туров армяне имеют одну победу над Латвией (4:1) и поражение от Северной Македонии (0:2).
Фарерские острова сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и уступили латвийцам (0:1).
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