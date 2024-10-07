Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций

35-летний украинский арбитр Алексей Деревинский вместе с коллегами Семеном Шлончаком и Виктором Матяшем будут работать на матче Лиги наций между сборными Фарерских островов и Армении. Как сообщает официальный сайт УЕФА, на системе VAR также будут работать украинские специалисты Николай Балакин и Денис Шурман. Функции четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Алексей Деревинский начал обслуживать футбольные матчи в 2007 году. Тогда он работал на матчах областного уровня, а затем стал судьей детско-юношеской футбольной лиги и любительского чемпионата Украины. С 2016 года он начал судить команды Первой лиги Украины, а в 2020 году дебютировал в Премьер-лиге Украины.

Сборную Армении тренирует украинец Александр Петраков. После двух туров армяне имеют одну победу над Латвией (4:1) и поражение от Северной Македонии (0:2).

Фарерские острова сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и уступили латвийцам (0:1).