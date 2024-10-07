Луческу взял в штаб сборной Румынии бывшего аналитика Динамо

Тренерский штаб Мирчи Луческу в сборной Румынии накануне получил усиление в виде одного из экс-работников киевского «Динамо».

Новым аналитиком данных в штабе Луческу в сборной Румынии будет 33-летний Андрей Бутнараш.

Ранее Бутнараш помогал Мирче Луческу в «Динамо», а также он сотрудничал с такими известными платформами аналитических данных как Wyscout и Instat.

79-летний Мирча Луческу в августе нынешнего года стал наставником сборной Румынии. Под его руководством команда провела два поединка в Лиге наций, выиграв у Косово (3:0) и Литвы (3:1).