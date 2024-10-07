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Испания
07 октября 2024, 18:25 | Обновлено 07 октября 2024, 18:27
84
0

В Испании команда из игроков-трансгендеров сыграла первый матч

Команда дебютировала в каталонской региональной лиге

07 октября 2024, 18:25 | Обновлено 07 октября 2024, 18:27
84
0
В Испании команда из игроков-трансгендеров сыграла первый матч
Reuters. ФК Феникс

На днях в каталонской региональной лиге дебютировала команда ФК «Феникс», которая вызвала большой интерес у общественности. Как сообщает издание Reuters, состав команды полностью собран из игроков-трансгендеров.

«Я был мальчиком, который играл в команде девушек, но без удостоверения личности, поэтому у меня не было возможности играть с мальчиками. «Феникс« - это команда транс-парней, которая является больше чем просто клубом, это - семья, где ты можешь быть свободным и чувствовать себя таким, какой ты есть», - цитирует издание одного из футболистов клуба Угора Мартинеса.

Правда, дебют удачным назвать нельзя, ведь ФК «Феникс» проиграл свой первый матч со счетом 0:19.

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чемпионат Испании по футболу аматорский футбол дебют
Олександр Сільченко Источник: Reuters
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