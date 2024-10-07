В Испании команда из игроков-трансгендеров сыграла первый матч

На днях в каталонской региональной лиге дебютировала команда ФК «Феникс», которая вызвала большой интерес у общественности. Как сообщает издание Reuters, состав команды полностью собран из игроков-трансгендеров.

«Я был мальчиком, который играл в команде девушек, но без удостоверения личности, поэтому у меня не было возможности играть с мальчиками. «Феникс« - это команда транс-парней, которая является больше чем просто клубом, это - семья, где ты можешь быть свободным и чувствовать себя таким, какой ты есть», - цитирует издание одного из футболистов клуба Угора Мартинеса.

Правда, дебют удачным назвать нельзя, ведь ФК «Феникс» проиграл свой первый матч со счетом 0:19.