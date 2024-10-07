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Англия
07 октября 2024, 17:54 | Обновлено 07 октября 2024, 18:08
761
0

Челси не может заявить Крапивцова

Голкипер находится в Лондоне

07 октября 2024, 17:54 | Обновлено 07 октября 2024, 18:08
761
0
Челси не может заявить Крапивцова
УАФ. Владислав Крапивцов

Как стало известно Sport.ua, лондонский «Челси» не может заявить вратаря юношеской сборной 19-летнего Владислава Крапивцова.

Украинский голкипер тренируется с молодежной командой «аристократов» и даже проводил тренировку с первой командой. Но стороны пока никак не могут согласовать отношения.

У «Челси» нет свободных мест в заявке команды. Лондонский клуб юридически не может заявить Крапивцова за любую команду.

Такая ситуация имеет все шансы продолжиться до зимнего трансферного окна, когда «Челси» попытается найти свободное место в заявке благодаря аренде или трансферу кого-то из имеющихся футболистов. К этому времени Владислав будет продолжать тренироваться с «Челси».

Владислав Крапивцов сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом вратаря был «Днепр-1», который летом прекратил свое существование.

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трансферы свободный агент Владислав Крапивцов Челси Днепр-1
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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