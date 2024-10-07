«Сказал Судакову, что недоволен». Пушич – о суперматче хавбека
Тренер хотел видеть пятый гол
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков в матче чемпионата Украины забил в ворота ЛНЗ четыре гола, остановившись в одном мяче от того, чтобы установить рекорд УПЛ.
Наставник Марино Пушич оценил успех игрока.
«Поздравил Георгия, мои ему комплименты. Если есть команда, которая хорошо играет, то и футболист может показать свои особенные качества. Что сказал Судакову после матча? Сказал ему, что недоволен, потому что он должен был забивать пятый. В шутку, конечно».
«Георгий всегда на поле старается сделать что-то особенное».
«Мы хорошо отреагировали на то, что случилось в еврокубках. Теперь часть игроков едет в сборные, а у остальных будет несколько выходных, им нужно освежить сознание и тело», – сказал Пушич.
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