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  4. «Сказал Судакову, что недоволен». Пушич – о суперматче хавбека
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 17:55 | Обновлено 07 октября 2024, 18:13
397
1

«Сказал Судакову, что недоволен». Пушич – о суперматче хавбека

Тренер хотел видеть пятый гол

07 октября 2024, 17:55 | Обновлено 07 октября 2024, 18:13
397
1
«Сказал Судакову, что недоволен». Пушич – о суперматче хавбека
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков в матче чемпионата Украины забил в ворота ЛНЗ четыре гола, остановившись в одном мяче от того, чтобы установить рекорд УПЛ.

Наставник Марино Пушич оценил успех игрока.

«Поздравил Георгия, мои ему комплименты. Если есть команда, которая хорошо играет, то и футболист может показать свои особенные качества. Что сказал Судакову после матча? Сказал ему, что недоволен, потому что он должен был забивать пятый. В шутку, конечно».

«Георгий всегда на поле старается сделать что-то особенное».

«Мы хорошо отреагировали на то, что случилось в еврокубках. Теперь часть игроков едет в сборные, а у остальных будет несколько выходных, им нужно освежить сознание и тело», – сказал Пушич.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Георгий Судаков ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Марино Пушич
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Dfs2262ar
Физрук заговорил))) Верните лучше Йовичевича!
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