«Сказал Судакову, что недоволен». Пушич – о суперматче хавбека

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков в матче чемпионата Украины забил в ворота ЛНЗ четыре гола, остановившись в одном мяче от того, чтобы установить рекорд УПЛ.

Наставник Марино Пушич оценил успех игрока.

«Поздравил Георгия, мои ему комплименты. Если есть команда, которая хорошо играет, то и футболист может показать свои особенные качества. Что сказал Судакову после матча? Сказал ему, что недоволен, потому что он должен был забивать пятый. В шутку, конечно».

«Георгий всегда на поле старается сделать что-то особенное».

«Мы хорошо отреагировали на то, что случилось в еврокубках. Теперь часть игроков едет в сборные, а у остальных будет несколько выходных, им нужно освежить сознание и тело», – сказал Пушич.