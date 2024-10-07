Защитник Руха не поедет в молодежную сборную Украины

Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Роман Дидык пропустит матчи молодежной сборной Украины в октябре против Англии и Сербии.

Дидык получил сотрясение мозга в матче чемпионата Украины против «Александрии». Романа заменили в середине второго тайма матча против александрийцев. Сроки восстановления Дидыка остаются неизвестными.

Таким образом, на игру против англичан Унаи Мельгоса может рассчитывать только на трех защитников – Тараса Михавко, Владимира Салюка и дебютанта «молодежки» Ивана Ермачкова. Арсений Батагов пропустит игру против Англии из-за перебора карточек.

Довызвать нового игрока вместо Дидыка будет проблемно, потому что нужна британская виза.

11 октября Украина сыграет в гостях против Англии, а через 4 дня померяется силами также в гостях с Сербией.

Молодежная сборная Украины уже гарантировала себе выход на Евро. Для того, чтобы занять первое место в группе, нужно не проиграть Англии или победить в последней игры Сербию.