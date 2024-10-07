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Молодежные турниры
07 октября 2024, 17:43 | Обновлено 07 октября 2024, 18:16
444
0

Защитник Руха не поедет в молодежную сборную Украины

Роман Дидык имеет проблемы со здоровьем

07 октября 2024, 17:43 | Обновлено 07 октября 2024, 18:16
444
0
Защитник Руха не поедет в молодежную сборную Украины
ФК Рух. Роман Дидык

Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Роман Дидык пропустит матчи молодежной сборной Украины в октябре против Англии и Сербии.

Дидык получил сотрясение мозга в матче чемпионата Украины против «Александрии». Романа заменили в середине второго тайма матча против александрийцев. Сроки восстановления Дидыка остаются неизвестными.

Таким образом, на игру против англичан Унаи Мельгоса может рассчитывать только на трех защитников – Тараса Михавко, Владимира Салюка и дебютанта «молодежки» Ивана Ермачкова. Арсений Батагов пропустит игру против Англии из-за перебора карточек.

Довызвать нового игрока вместо Дидыка будет проблемно, потому что нужна британская виза.

11 октября Украина сыграет в гостях против Англии, а через 4 дня померяется силами также в гостях с Сербией.

Молодежная сборная Украины уже гарантировала себе выход на Евро. Для того, чтобы занять первое место в группе, нужно не проиграть Англии или победить в последней игры Сербию.

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Роман Дидык травма инсайд эксклюзив Рух Львов сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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