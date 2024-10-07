Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
Другие новости
07 октября 2024, 18:04 |
1884
0

ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете

Джорджина Родригес удивила всех своей раскованностью в новой фотосессии для бренда Guess

07 октября 2024, 18:04 |
1884
0
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
Netflix. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес ошеломила всех своим новым фотосетом для всемирно известного бренда GUESS.

Невеста Криштиану Роналду является лицом бренда: эта шокирующая фотосессия была реализована для новой кампании под названием «GUESS Holiday 2024».

30-летняя модель одела несколько впечатляющих нарядов и на одном из снимков прикрывалась только сумочками бренда.

Не можем с вами не поделиться невероятно жаркими фото, которые являются работами фотографа Нимы Бенати:

По теме:
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Как Анна Левандовска снова сделала из мужа монстра
ВИДЕО. Ким Кардашьян рассказала правду про отношения со звездой Реала
ФОТО. Экс-тренер Барселоны шокировал всех своим нынешним видом
Криштиану Роналду Джорджина Родригес lifestyle фото
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Футбол | 07 октября 2024, 07:12 14
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?

Признание получил Лев Яшин

Андрей ВОРОБЕЙ: «Покер Судакова? Это очень важно, показал хороший уровень»
Футбол | 07 октября 2024, 14:35 12
Андрей ВОРОБЕЙ: «Покер Судакова? Это очень важно, показал хороший уровень»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Покер Судакова? Это очень важно, показал хороший уровень»

Бывший нападающий дал эксклюзивное интервью Sport.ua

Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.10.2024, 21:25
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 07.10.2024, 08:14
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Первая лига. 8-я подряд победа Агробизнеса, 7 голов в матче ЮКСА – Кудровка
Футбол | 07.10.2024, 17:09
Первая лига. 8-я подряд победа Агробизнеса, 7 голов в матче ЮКСА – Кудровка
Первая лига. 8-я подряд победа Агробизнеса, 7 голов в матче ЮКСА – Кудровка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
05.10.2024, 23:32 8
Футбол
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 2
Футбол
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
06.10.2024, 19:46
Футзал
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем