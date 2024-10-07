Другие новости07 октября 2024, 18:04 |
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ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете
Джорджина Родригес удивила всех своей раскованностью в новой фотосессии для бренда Guess
07 октября 2024, 18:04 |
1884
0
Джорджина Родригес ошеломила всех своим новым фотосетом для всемирно известного бренда GUESS.
Невеста Криштиану Роналду является лицом бренда: эта шокирующая фотосессия была реализована для новой кампании под названием «GUESS Holiday 2024».
30-летняя модель одела несколько впечатляющих нарядов и на одном из снимков прикрывалась только сумочками бренда.
Не можем с вами не поделиться невероятно жаркими фото, которые являются работами фотографа Нимы Бенати:
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