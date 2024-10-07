ФОТО. Невеста Криштиану Роналду снялась голой в новом фотосете

Джорджина Родригес ошеломила всех своим новым фотосетом для всемирно известного бренда GUESS.

Невеста Криштиану Роналду является лицом бренда: эта шокирующая фотосессия была реализована для новой кампании под названием «GUESS Holiday 2024».

30-летняя модель одела несколько впечатляющих нарядов и на одном из снимков прикрывалась только сумочками бренда.

Не можем с вами не поделиться невероятно жаркими фото, которые являются работами фотографа Нимы Бенати: