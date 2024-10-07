Португалия07 октября 2024, 17:51 | Обновлено 07 октября 2024, 18:09
84
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Порту – Брага – 2:1. Пепе вырвал победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Португалии 2024/25
07 октября 2024, 17:51 | Обновлено 07 октября 2024, 18:09
84
0
6 октября в матче 8-го тура чемпионата Португалии 2024/25 встретились Порту и Брага.
Игра состоялась на стадионе «Эштадиу ду Драгау» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Победный гол на 60-й минуте забил бразильский форвард Пепе.
Чемпионат Португалии 2024/25. 8-й тур, 6 октября
Порту – Брага – 2:1
Голы: Галену, 45+1, Пепе, 60 – Фернандес, 55
Видеообзор матча:
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