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  4. Порту – Брага – 2:1. Пепе вырвал победу. Видео голов и обзор матча
Португалия
07 октября 2024, 17:51 | Обновлено 07 октября 2024, 18:09
84
0

Порту – Брага – 2:1. Пепе вырвал победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Португалии 2024/25

07 октября 2024, 17:51 | Обновлено 07 октября 2024, 18:09
84
0
Порту – Брага – 2:1. Пепе вырвал победу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту – Брага

6 октября в матче 8-го тура чемпионата Португалии 2024/25 встретились Порту и Брага.

Игра состоялась на стадионе «Эштадиу ду Драгау» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Победный гол на 60-й минуте забил бразильский форвард Пепе.

Чемпионат Португалии 2024/25. 8-й тур, 6 октября

Порту – Брага 2:1

Голы: Галену, 45+1, Пепе, 60 – Фернандес, 55

Видеообзор матча:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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