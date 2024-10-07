Порту – Брага – 2:1. Пепе вырвал победу. Видео голов и обзор матча

6 октября в матче 8-го тура чемпионата Португалии 2024/25 встретились Порту и Брага.

Игра состоялась на стадионе «Эштадиу ду Драгау» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Победный гол на 60-й минуте забил бразильский форвард Пепе.

Чемпионат Португалии 2024/25. 8-й тур, 6 октября

Порту – Брага – 2:1

Голы: Галену, 45+1, Пепе, 60 – Фернандес, 55

Видеообзор матча: