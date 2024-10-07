ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла объявила о продлении контракта с Дураном
Футболист связал свое будущее со львами до 2030-го года
20-летний колумбийский форвард «Астон Виллы» Джон Дуран продлил контракт с английским клубом. По информации клубной пресс-службы, новый контракт с молодым вундеркиндом рассчитан до 2030 года.
Дуран в последнее время был трансферной целью многих топ-клубов Европы. Как сообщили в «Астон Вилле», в летнее трансферное окно им пришлось отклонить более сорока предложений по нападающему.
Джон Дуран присоединился к английской команде в 2023 году. Предыдущим клубом колумбийца был американский «Чикаго Файер».
Jhon Durán. 2030. Aston Villa. pic.twitter.com/Q2HAoFuIV5— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 7, 2024
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