ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла объявила о продлении контракта с Дураном

20-летний колумбийский форвард «Астон Виллы» Джон Дуран продлил контракт с английским клубом. По информации клубной пресс-службы, новый контракт с молодым вундеркиндом рассчитан до 2030 года.

Дуран в последнее время был трансферной целью многих топ-клубов Европы. Как сообщили в «Астон Вилле», в летнее трансферное окно им пришлось отклонить более сорока предложений по нападающему.

Джон Дуран присоединился к английской команде в 2023 году. Предыдущим клубом колумбийца был американский «Чикаго Файер».