Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла объявила о продлении контракта с Дураном
Англия
07 октября 2024, 14:56 | Обновлено 07 октября 2024, 15:12
84
0

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла объявила о продлении контракта с Дураном

Футболист связал свое будущее со львами до 2030-го года

07 октября 2024, 14:56 | Обновлено 07 октября 2024, 15:12
84
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла объявила о продлении контракта с Дураном
Transfermarkt. Джон Дуран

20-летний колумбийский форвард «Астон Виллы» Джон Дуран продлил контракт с английским клубом. По информации клубной пресс-службы, новый контракт с молодым вундеркиндом рассчитан до 2030 года.

Дуран в последнее время был трансферной целью многих топ-клубов Европы. Как сообщили в «Астон Вилле», в летнее трансферное окно им пришлось отклонить более сорока предложений по нападающему.

Джон Дуран присоединился к английской команде в 2023 году. Предыдущим клубом колумбийца был американский «Чикаго Файер».

По теме:
В ближайшее время Манчестер Юнайтед примет важное решение
Гвардиола оценил значимость Эдерсона для успехов Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с Карвахалем после его травмы
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джон Дуран Астон Вилла продление контракта
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежная сборная Украины потеряла защитника
Футбол | 07 октября 2024, 14:08 0
Молодежная сборная Украины потеряла защитника
Молодежная сборная Украины потеряла защитника

Роман Дидык получил травму

Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 07 октября 2024, 08:14 4
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко

Именитый экс-боксер выделил Леннокса Льюиса

«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
Футбол | 07.10.2024, 00:14
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
Футбол | 07.10.2024, 09:19
ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
Футбол | 06.10.2024, 20:25
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 1
Футбол
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
05.10.2024, 23:32 8
Футбол
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
05.10.2024, 17:25 2
Теннис
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
06.10.2024, 11:23 1
Бокс
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 80
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем