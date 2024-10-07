Источник: Григорчук покинул азербайджанский Нефтчи

59-летний Роман Григорчук больше не является главным тренером азербайджанского клуба «Нефтчи» из Баку.

Сообщается, что украинский специалист «разорвал трудовое соглашение».

В «Нефтчи» данную информацию официально пока не подтвердили.

Бакинский «Нефтчи» в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимает предпоследнее, девятое, место, имея в активе 5 очков после 9 матчей. Лидирует «Карабах», у которого 21 пункт.

4 октября в матче 9-го тура «Нефтчи» на выезде проиграл «Кяпазу» со счетом 3:4, потерпев четвертое в сезоне поражение.