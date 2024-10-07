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07 октября 2024, 13:17 | Обновлено 07 октября 2024, 13:23
877
4

Источник: Григорчук покинул азербайджанский Нефтчи

Украинский тренер лишился занимаемого поста

07 октября 2024, 13:17 | Обновлено 07 октября 2024, 13:23
877
4
Источник: Григорчук покинул азербайджанский Нефтчи
Facebook. Роман Григорчук

59-летний Роман Григорчук больше не является главным тренером азербайджанского клуба «Нефтчи» из Баку.

Сообщается, что украинский специалист «разорвал трудовое соглашение».

В «Нефтчи» данную информацию официально пока не подтвердили.

Бакинский «Нефтчи» в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимает предпоследнее, девятое, место, имея в активе 5 очков после 9 матчей. Лидирует «Карабах», у которого 21 пункт.

4 октября в матче 9-го тура «Нефтчи» на выезде проиграл «Кяпазу» со счетом 3:4, потерпев четвертое в сезоне поражение.

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чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку Роман Григорчук
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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Перець
фізкультурник одним словом
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0
kluchka_vova
він ніяк собі міста не нагріє...не буде з ньго великого тренера
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0
Олександр
Дуже слабкий тренер
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0
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