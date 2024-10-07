Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 9-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» берет верх над «Кривбассом» в общем 5-й раз подряд (мячи 11-3), а в родных стенах – 3-й (мячи 8-3).

Киевляне устанавливают личный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию во встречах с криворожцами до 24-х матчей (+21=3).

Бело-синие забивают бело-красно-черным в общем 26 игр кряду, а на своем поле – 14.

Александр Шовковский празднует 30-ю тренерскую викторию в 36-м матче в УПЛ. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только Мирче Луческу (34) и Юрию Семину (35).

Общая серия киевлян без поражений достигает 10 игр (+9=1), а домашняя – 14 (+12=2).

Динамовцы реализовывают 11-й пенальти подряд.

Андрей Ярмоленко становится 10-м игроком, проведшим 500 матчей в рядах украинских команд за годы независимости (ЧУ - 252, КУ - 29, СК - 6, ЕК - 89, СУ - 124).

ФК Динамо

Виталий Буяльский, 3-й раз поразив ворота криворожцев, забивает 60-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины. При этом его гол оказывается 80-м, пропущенным «Кривбассом» с пенальти, и 50-м, пропущенным голкипером бело-красно-черных Андреем Клищуком в элитном дивизионе

Тарас Михавко становится автором 15-го «самострела» бело-синих в УПЛ. Причем для «Динамо» его гол становится 650-м, пропущенным в украинских чемпионатах, и 10-м, пропущенным киевлянами в домашних баталиях с криворожцами.

«Кривбасс» не знает побед в поединках с «Динамо» 13 игр подряд (=1-12).

«Шахтер» побеждает с крупным счетом ЛНЗ во всех трех встречах в УПЛ, забив в общей сложности 11 мячей и пропустив всего один.

Безничейная домашняя серия горняков достигает 13 игр (+12-1).

Георгий Судаков становится самым молодым автором покера в чемпионатах Украины – 22 года 35 дней. Прежнее достижение, установленное еще 13 октября 1996 года динамовцем Сергеем Ребровым в матче с «Кривбассом», он перекрывает на 97 дней.

Свой четвертый мяч в ворота «сиреневых» Судаков забивает на 57-й минуте – на 2 минуты быстрее, чем автор предыдущего рекорда Артем Милевский 31 октября 2010-го в поединке «Динамо» с «Ильичевцем».

50-й матч за «Шахтер» проводит Дмитрий Ризнык (ЧУ - 36, КУ - 4, ЕК - 10).

ЛНЗ терпит самое крупное поражение в элитном дивизионе.

Подопечные Андреса Карраско обновляют два личных антирекорда, пропуская в общем 8 игр подряд, а в гостях - 10.

«Александрия» и «Рух» 6-й раз подряд делят очки между собой и повторяют рекорд УПЛ 20-летней давности, установленный«Ильичевцем» и запорожским «Металлургом».

Беспроигрышная серия подопечных Руслана Ротаня достигает 13 матчей (+8=5).

Черно-желто-зеленые завершают свою сухую серию на 379-й минуте, а желто-черные - на рекордной 537-й.

«Рух» повторяет два личных рекорда, сделав в общем 4-ю ничью кряду, а в гостях – 3-ю.

Игорь Краснопир, ставший автором 20-гола желто-черных с пенальти, прерывает два сериала львовян без забитых мячей: общий – на 394-й минуте и гостевой – на 314-й.

Игорь Краснопир второй раз «на флажке» спасает свою команду от поражения от «Александрии». В предыдущем сезоне, выступая за «Оболонь», он сравнял счет в гостевом матче «пивоваров» с черно-желто-зелеными на 90+7-й минуте (2:2).

«Полесье» берет верх над «Ворсклой» во всех трех встречах в УПЛ (мячи 6-1).

Житомиряне одерживают 20-ю победу в элитном дивизионе.

Подопечные Имада Ашура вносят четыре поправки в таблицу личных достижений, продлив общую голевую и беспроигрышную серии до 13 игр (+9=4), забивную домашнюю – до 11, а беспроигрышную в родных стенах – до 9 (+6=3).

Сергей Долганский проводит 350-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (328+22).

«Колос» проводит 30-й сухой матч дома, а «Левый берег» – 1-й в гостях (в 4-й игре).

Ковалевцы не пропускают 3 игры кряду (295 минут).

Павел Ориховский становится 3-м футболистом «Колоса» после Олега Ильина и Вадима Милько, проведшим 100 матчей в чемпионатах Украины.

«Левый берег» подписывает первую мировую в элитном дивизионе.

Команда Виталия Первака обходится без голов 363 минуты подряд.

«Верес» прерывает 10-матчевую безвыигрышную серию в поединках с «Зарей» (=3-7). Последний раз ровенчане брали верх над луганчанами 19 августа 1994 года - 3:0 дома.

Подопечные Олега Шандрука забивают 6-ю игру кряду, повторяя личный рекорд 30-летней давности.

Марко Мрвалевич становится автором 10-го гола «Вереса» в домашних баталиях с «Зарей».

Безничейная серия луганчан достигает 11 матчей (+4-7).

Черно-бело-красные 11-й раз подряд поражают ворота красно-черных.

«Черноморец» обновляет личный рекорд, продлив домашнюю безничейную серию до 17 игр (+7-10).

«Оболонь», в «рекордный» 5-й раз подряд уступившая хозяевам (мячи 1-14), терпит 20-е поражение в элитном дивизионе.

«Рекордная» гостевая безвыигрышная серия «пивоваров» достинает 14 матчей (=5-9), а безголевая на чужих полях 384-х минут.

«Карпаты» впервые не забивают в родных стенах (в 5-й игре).

«Ингулец» делает 10-ю нулевую ничью в элитном дивизионе.

Подопечные Василия Кобина повторяют личный антирекорд, обходясь без побед 10 игр подряд (=5-5).

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Алексей Гуцуляк («Полесье»), 50-й – Артур Микитишин («Кривбасс»), 1-й – Александр Каменский («Кривбасс»).

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Илья Шевцов («Черноморец»), во 2-м – Даниил Чечер («Верес»).

20-й мяч в УПЛ забивает Георгий Судаков (первый в ворота ЛНЗ), 5-й – Марко Мрвалевич и Луифер Эрнандес, 1-й – Шота Ноникашвили (в 6-й игре), Луан (в 8-й) и Игорь Горбач (26-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Илья Шевцов («Черноморец»).

Марко Мрвалевич становится автором 150-го гола сезона-2024/25.

3-ю игру подряд не уходит с поля без забитых мячей Георгий Судаков, ставший автором 13-го покера в чемпионатах Украины.

7-й пенальти из 8 реализовывает Виталий Буяльский, в том числе 5-й кряду.

2-ю пенальтийскую дуэль из 7 выигрывает Алексей Паламарчук.

10-й раз назначает пенальти арбитр из Харькова Дмитрий Панчишин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ