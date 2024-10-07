ФОТО. Экс-игрок Шахтера сделал роскошное предложение своей пассии
Сначала забил гол, а затем сделал предложение, от которого невозможно отказаться
Экс-игрок «Шахтера Давид Нерес», который так и не провел ни одного матча за «горняков», сделал предложение руки и сердца своей девушке.
Это произошло после матча «Наполи» - «Комо», в котором неаполитанцы отпраздновали победу со счетом 3:1, а Давид забил один из голов «партенопеи».
Об этой новости сообщил сам футболист на своей IG-странице: «04.10.2024 она сказала да», – поделился известием вингер «Наполи», прикрепив несколько фото с события.
Его избранницей стала немецкая модель Кира Винона. Пара вместе уже достаточно длительное время – еще со времен выступлений бразильца за «Аякс» (2017-2020) – Давид и Кира воспитывают дочь Хоуп Винону Нерес.
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