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07 октября 2024, 12:45 |
1554
1

ФОТО. Экс-игрок Шахтера сделал роскошное предложение своей пассии

Сначала забил гол, а затем сделал предложение, от которого невозможно отказаться

07 октября 2024, 12:45 |
1554
1
ФОТО. Экс-игрок Шахтера сделал роскошное предложение своей пассии
ФК Шахтар. Давід Нерес

Экс-игрок «Шахтера Давид Нерес», который так и не провел ни одного матча за «горняков», сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Это произошло после матча «Наполи» - «Комо», в котором неаполитанцы отпраздновали победу со счетом 3:1, а Давид забил один из голов «партенопеи».

Об этой новости сообщил сам футболист на своей IG-странице: «04.10.2024 она сказала да», – поделился известием вингер «Наполи», прикрепив несколько фото с события.

Его избранницей стала немецкая модель Кира Винона. Пара вместе уже достаточно длительное время – еще со времен выступлений бразильца за «Аякс» (2017-2020) – Давид и Кира воспитывают дочь Хоуп Винону Нерес.

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Давид Нерес lifestyle Наполи чемпионат Италии по футболу фото
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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