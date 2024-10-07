ФОТО. Экс-игрок Шахтера сделал роскошное предложение своей пассии

Экс-игрок «Шахтера Давид Нерес», который так и не провел ни одного матча за «горняков», сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Это произошло после матча «Наполи» - «Комо», в котором неаполитанцы отпраздновали победу со счетом 3:1, а Давид забил один из голов «партенопеи».

Об этой новости сообщил сам футболист на своей IG-странице: «04.10.2024 она сказала да», – поделился известием вингер «Наполи», прикрепив несколько фото с события.

Его избранницей стала немецкая модель Кира Винона. Пара вместе уже достаточно длительное время – еще со времен выступлений бразильца за «Аякс» (2017-2020) – Давид и Кира воспитывают дочь Хоуп Винону Нерес.