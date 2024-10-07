Отметил юбилей. Алькарас достиг знакового рубежа в своей карьере

6 октября на турнире серии Мастерс в Шанхае (Китай) испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) одержал победу над китайцем Ву Ибином (№560 АТР) в двух сетах – 7:6 (7:5), 6:3.

Для 21-летнего Алькараса эта победа стала сотой в карьере на хардовом покрытии.

Карлос Алькарас стал третьим в истории теннисистом, родившимся в 2000-х годах и достигший такого рубежа, а также первым, из числа родившихся в 2002 году или позже, которому это удалось.

Ранее более 100 побед на харде одержали Янник Синнер (2001 год рождения) – 176 побед и Феликс Оже-Альяссим (2000 г.р.) – 142.