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ATP
07 октября 2024, 02:41 | Обновлено 07 октября 2024, 02:57
48
0

Отметил юбилей. Алькарас достиг знакового рубежа в своей карьере

Испанец одержал юбилейную победу на харде

07 октября 2024, 02:41 | Обновлено 07 октября 2024, 02:57
48
0
Отметил юбилей. Алькарас достиг знакового рубежа в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

6 октября на турнире серии Мастерс в Шанхае (Китай) испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) одержал победу над китайцем Ву Ибином (№560 АТР) в двух сетах – 7:6 (7:5), 6:3.

Для 21-летнего Алькараса эта победа стала сотой в карьере на хардовом покрытии.

Карлос Алькарас стал третьим в истории теннисистом, родившимся в 2000-х годах и достигший такого рубежа, а также первым, из числа родившихся в 2002 году или позже, которому это удалось.

Ранее более 100 побед на харде одержали Янник Синнер (2001 год рождения) – 176 побед и Феликс Оже-Альяссим (2000 г.р.) – 142.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Шанхай
Юрій Остроумов Источник: ATP Tour
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