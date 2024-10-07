Довбик забил 100-й мяч в карьере
Голевой счет на высшем уровне Артем открыл 4 марта 2017 года
Гол в матче с «Монцей» (1:1) стал 100-м в карьере 27-летнего форварда «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика. 49 мячей он забил в чемпионатах Украины, 24 – в чемпионатах Испании, 10 – за национальную сборную, 7 – в еврокубках, 4 в Кубке Украины, по 3 – в чемпионатах Дании и Италии. 54 раза Артем отличился за «Днепр-1», 24 – за «Жирону», 5 – за «Днепр», 4 – за «Рому», 2 – за «Сеннерйюск» и 1 – за «Мидтьюлланн».
Чтобы стать «сотником», Довбику понадобилось 238 матчей (средняя результативность - 0,42), а во временном исчислении - 7 лет 216 дней, начиная с премьерного гола на высшем уровне, который он забил 4 марта 2017 года в домашнем поединке «Днепра» с «Черноморцем» в УПЛ (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
100 голов в карьере Артема Довбика
|
Сезон
|
Клуб Довбика
|
НЧ
|
НК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2016/17
|
Днепр
|
5
|
-
|
-
|
-
|
5
|
2017/18
|
Мидтьюлланн
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2019/20
|
Сеннерйюск
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2020/21
|
Днепр-1
|
6
|
4
|
-
|
1
|
11
|
2021/22
|
Днепр-1
|
14
|
-
|
-
|
3
|
17
|
2022/23
|
Днепр-1
|
24
|
-
|
5
|
2
|
31
|
2023/24
|
Днепр-1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Жирона
|
24
|
-
|
-
|
4
|
28
|
2024/25
|
Рома
|
3
|
-
|
1
|
-
|
4
|
Итого
|
|
79
|
4
|
7
|
10
|
100
НЧ - национальные чемпионаты; НК - национальные Кубки; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Косенко в матче за 3-е место разгромила Францию
Опытный защитник получил травму колена