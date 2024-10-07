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Англия
07 октября 2024, 00:21 | Обновлено 07 октября 2024, 00:36
420
2

Довбик забил 100-й мяч в карьере

Голевой счет на высшем уровне Артем открыл 4 марта 2017 года

07 октября 2024, 00:21 | Обновлено 07 октября 2024, 00:36
420
2
Довбик забил 100-й мяч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол в матче с «Монцей» (1:1) стал 100-м в карьере 27-летнего форварда «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика. 49 мячей он забил в чемпионатах Украины, 24 – в чемпионатах Испании, 10 – за национальную сборную, 7 – в еврокубках, 4 в Кубке Украины, по 3 – в чемпионатах Дании и Италии. 54 раза Артем отличился за «Днепр-1», 24 – за «Жирону», 5 – за «Днепр», 4 – за «Рому», 2 – за «Сеннерйюск» и 1 – за «Мидтьюлланн».

Чтобы стать «сотником», Довбику понадобилось 238 матчей (средняя результативность - 0,42), а во временном исчислении - 7 лет 216 дней, начиная с премьерного гола на высшем уровне, который он забил 4 марта 2017 года в домашнем поединке «Днепра» с «Черноморцем» в УПЛ (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

100 голов в карьере Артема Довбика

Сезон

Клуб Довбика

НЧ

НК

ЕК

СУ

Всего

2016/17

Днепр

5

-

-

-

5

2017/18

Мидтьюлланн

1

-

-

-

1

2019/20

Сеннерйюск

2

-

-

-

2

2020/21

Днепр-1

6

4

-

1

11

2021/22

Днепр-1

14

-

-

3

17

2022/23

Днепр-1

24

-

5

2

31

2023/24

Днепр-1

-

-

1

-

1

Жирона

24

-

-

4

28

2024/25

Рома

3

-

1

-

4

Итого

79

4

7

10

100

НЧ - национальные чемпионаты; НК - национальные Кубки; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
А ведь начало карьеры у него как у Супряги. Пусть и тот и другой забьют шестьсот мячей. 
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0
Виктор Войцеховский
Ітого Вам бы Подервянскому тексты писать. Такие таланты пропадают
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-1
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