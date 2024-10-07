Довбик забил 100-й мяч в карьере

Гол в матче с «Монцей» (1:1) стал 100-м в карьере 27-летнего форварда «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика. 49 мячей он забил в чемпионатах Украины, 24 – в чемпионатах Испании, 10 – за национальную сборную, 7 – в еврокубках, 4 в Кубке Украины, по 3 – в чемпионатах Дании и Италии. 54 раза Артем отличился за «Днепр-1», 24 – за «Жирону», 5 – за «Днепр», 4 – за «Рому», 2 – за «Сеннерйюск» и 1 – за «Мидтьюлланн».

Чтобы стать «сотником», Довбику понадобилось 238 матчей (средняя результативность - 0,42), а во временном исчислении - 7 лет 216 дней, начиная с премьерного гола на высшем уровне, который он забил 4 марта 2017 года в домашнем поединке «Днепра» с «Черноморцем» в УПЛ (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

100 голов в карьере Артема Довбика

Сезон Клуб Довбика НЧ НК ЕК СУ Всего 2016/17 Днепр 5 - - - 5 2017/18 Мидтьюлланн 1 - - - 1 2019/20 Сеннерйюск 2 - - - 2 2020/21 Днепр-1 6 4 - 1 11 2021/22 Днепр-1 14 - - 3 17 2022/23 Днепр-1 24 - 5 2 31 2023/24 Днепр-1 - - 1 - 1 Жирона 24 - - 4 28 2024/25 Рома 3 - 1 - 4 Итого 79 4 7 10 100

НЧ - национальные чемпионаты; НК - национальные Кубки; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.