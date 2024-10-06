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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 22:47 | Обновлено 06 октября 2024, 23:39
1181
5

Судаков побил рекорды Милевского и Реброва

22-летний хавбек горняков стал автором самого быстрого покера в чемпионатах Украины

06 октября 2024, 22:47 | Обновлено 06 октября 2024, 23:39
1181
5
Судаков побил рекорды Милевского и Реброва
ФК Шахтер. Георгий Судаков

В поединке с ЛНЗ (5:1) полузащитник горняков Георгий Судаков оформил 13-й по счету покер в чемпионатах Украины. Он стал третьим футболистом «Шахтера» после Олега Матвеева и Брандау, сумевшим забить 4 мяча за игру.

Между тем покер Георгия оказался самым быстрым в истории. Четвертый раз поразив ворота «сиреневых» на 57-й минуте, он на 2 минуты превзошел рекорд Артема Милевского 14-летней давности.

Кроме того, Судаков стал и самым молодым автором покера – 22 года 35 дней. Прежнее достижение Сергея Реброва, установленное еще в октябре 1996 года, хавбек оранжево-черных перекрыл на 97 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все покеры в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минуты голов

Счет

1.

09.06.1992

Юрий ГУДИМЕНКО

Таврия

Темп

17’, 33’, 38’, 62’

6:0 (д)

2.

13.10.1996

Сергей РЕБРОВ

Динамо

Кривбасс

29’ 51’ 57’ 90’

5:0 (д)

3.

16.05.1997

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

Торпедо

5’, 55’, 78’, 80’

9:1 (д)

4.

07.09.1997

Александр ГАЙДАШ

Таврия

Торпедо

16’, 18’, 23’, 85’

5:0 (д)

5.

29.08.1999

Иван ГЕЦКО

Карпаты

Днепр

61,’ 63’, 66’, 87’

4:0 (д)

6.

14.05.2000

Иван ГЕЦКО

Кривбасс

Нива Т

29’, 39’, 64’, 79’

5:1 (д)

7.

27.08.2000

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Динамо

Нива Т

2’, 66’, 74’, 79’

7:3 (г)

8.

20.08.2005

БРАНДАУ

Шахтер

Металлист

1’, 5’, 45’, 90’

5:1 (г)

9.

31.10.2010

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

Ильичевец

28’, 30’, 45+1’, 59’

9:0 (д)

10.

15.04.2014

МАТЕУС

Днепр

Волынь

57’, 66’, 70’, 90’

5:1 (д)

11.

17.10.2015

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр

Сталь Дз

33’, 46’, 68’, 80’

6:0 (г)

12.

25.02.2017

Станислав КУЛИШ

Александрия

Волынь

27’, 70’, 88’, 90+2’

6:0 (д)

13.

06.10.2024

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

ЛНЗ

13’, 50’, 53’, 57’

5:0 (д)

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цифры и факты Георгий Судаков Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 5
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McLay
Орден срочна!!!
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+2
Burevestnik
до продажної ціни ще +4 лям !!!   
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+1
Saar
Та він, ващє, рекордсмєн, парєнь
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+1
mastter77
да, сравнивать уровни чемпионатов 2010 и 2024 - это что-то... автор еще тот автор
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0
PUMA
Ех, завтра узнаем какие гранды выстроились в очередь после перформенса  
Ответить
0
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