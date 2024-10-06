Судаков побил рекорды Милевского и Реброва

В поединке с ЛНЗ (5:1) полузащитник горняков Георгий Судаков оформил 13-й по счету покер в чемпионатах Украины. Он стал третьим футболистом «Шахтера» после Олега Матвеева и Брандау, сумевшим забить 4 мяча за игру.

Между тем покер Георгия оказался самым быстрым в истории. Четвертый раз поразив ворота «сиреневых» на 57-й минуте, он на 2 минуты превзошел рекорд Артема Милевского 14-летней давности.

Кроме того, Судаков стал и самым молодым автором покера – 22 года 35 дней. Прежнее достижение Сергея Реброва, установленное еще в октябре 1996 года, хавбек оранжево-черных перекрыл на 97 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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