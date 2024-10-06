Судаков побил рекорды Милевского и Реброва
22-летний хавбек горняков стал автором самого быстрого покера в чемпионатах Украины
В поединке с ЛНЗ (5:1) полузащитник горняков Георгий Судаков оформил 13-й по счету покер в чемпионатах Украины. Он стал третьим футболистом «Шахтера» после Олега Матвеева и Брандау, сумевшим забить 4 мяча за игру.
Между тем покер Георгия оказался самым быстрым в истории. Четвертый раз поразив ворота «сиреневых» на 57-й минуте, он на 2 минуты превзошел рекорд Артема Милевского 14-летней давности.
Кроме того, Судаков стал и самым молодым автором покера – 22 года 35 дней. Прежнее достижение Сергея Реброва, установленное еще в октябре 1996 года, хавбек оранжево-черных перекрыл на 97 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все покеры в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
1.
|
09.06.1992
|
Юрий ГУДИМЕНКО
|
Таврия
|
Темп
|
17’, 33’, 38’, 62’
|
6:0 (д)
|
2.
|
13.10.1996
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
29’ 51’ 57’ 90’
|
5:0 (д)
|
3.
|
16.05.1997
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер
|
Торпедо
|
5’, 55’, 78’, 80’
|
9:1 (д)
|
4.
|
07.09.1997
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
Торпедо
|
16’, 18’, 23’, 85’
|
5:0 (д)
|
5.
|
29.08.1999
|
Иван ГЕЦКО
|
Карпаты
|
Днепр
|
61,’ 63’, 66’, 87’
|
4:0 (д)
|
6.
|
14.05.2000
|
Иван ГЕЦКО
|
Кривбасс
|
Нива Т
|
29’, 39’, 64’, 79’
|
5:1 (д)
|
7.
|
27.08.2000
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Динамо
|
Нива Т
|
2’, 66’, 74’, 79’
|
7:3 (г)
|
8.
|
20.08.2005
|
БРАНДАУ
|
Шахтер
|
Металлист
|
1’, 5’, 45’, 90’
|
5:1 (г)
|
9.
|
31.10.2010
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
Ильичевец
|
28’, 30’, 45+1’, 59’
|
9:0 (д)
|
10.
|
15.04.2014
|
МАТЕУС
|
Днепр
|
Волынь
|
57’, 66’, 70’, 90’
|
5:1 (д)
|
11.
|
17.10.2015
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр
|
Сталь Дз
|
33’, 46’, 68’, 80’
|
6:0 (г)
|
12.
|
25.02.2017
|
Станислав КУЛИШ
|
Александрия
|
Волынь
|
27’, 70’, 88’, 90+2’
|
6:0 (д)
|
13.
|
06.10.2024
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
ЛНЗ
|
13’, 50’, 53’, 57’
|
5:0 (д)
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