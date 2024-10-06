Долганский провел 350-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
В чемпионатах Украины Долганский выступал за пять клубов, а тренировал – один
Сергей Долганский провел 350-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. Он стал 13-м, кому покорился этот рубеж на двух поприщах. 328 встреч Долганский отыграл в УПЛ в рядах «Вереса», «Металлиста», «Черноморца», «Ворсклы» и донецкого «Металлурга». А в 22-х поединках руководил действиями «Ворсклы» с тренерского помоста.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все, кто провел 350 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (на 06.10.2024)
|
|
|
Клубы
|
|
Матчи
|
|
|
|
|
Игрок
|
Тренер
|
Всего
|
И
|
Т
|
1.
|
Владимир ШАРАН
|
Динамо, Днепр,
|
Закарпатье, Александрия,
|
471
|
206
|
265
|
|
|
Карпаты, Александрия
|
Карпаты, Минай
|
|
|
|
2.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
Динамо
|
462
|
426
|
36
|
3.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр, Динамо
|
Александрия
|
430
|
375
|
55
|
4.
|
Василий САЧКО
|
Таврия, Волынь,
|
Ворскла
|
426
|
260
|
166
|
|
|
Кривбасс, Ворскла
|
|
|
|
|
5.
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Арсенал, Днепр, Кривбасс
|
Колос
|
424
|
359
|
65
|
6.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты, Шахтер,
|
Карпаты
|
407
|
400
|
7
|
|
|
Металлург З, Таврия
|
|
|
|
|
|
|
Волынь, Закарпатье
|
|
|
|
|
7.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З, Торпедо
|
Заря, Кривбасс
|
389
|
102
|
287
|
8.
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлист, Шахтер,
|
Полесье, Оболонь (2013)
|
377
|
363
|
14
|
|
|
Нива Т, Кривбасс,
|
|
|
|
|
|
|
Металлург З, Металлург Д
|
|
|
|
|
|
|
Ильичевец, Черноморец
|
|
|
|
|
9.
|
ЭДМАР
|
Таврия, Металлист,
|
Металлист 1925
|
376
|
316
|
35
|
|
|
Днепр
|
|
|
|
|
10.
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Днепр, Динамо,
|
Оболонь, Кривбасс,
|
370
|
166
|
204
|
|
|
Борисфен, Металлург З
|
Металлург Д, Ворскла,
|
|
|
|
|
|
|
Днепр-1
|
|
|
|
11.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Днепр, ЦСКА/Арсенал,
|
Арсенал
|
357
|
356
|
1
|
|
|
Металлург Д, Шахтер,
|
|
|
|
|
|
|
Ильичевец, Ворскла
|
|
|
|
|
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Динамо, Днепр,
|
Львов, Оболонь,
|
357
|
257
|
100
|
|
|
Черноморец, Карпаты,
|
Металлург З, Ингулец
|
|
|
|
|
|
Металлург З, Оболонь,
|
|
|
|
|
|
|
Волынь, Борисфен
|
|
|
|
|
13.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес, Металлист,
|
Ворскла
|
350
|
328
|
22
|
|
|
Черноморец, Ворскла,
|
|
|
|
|
|
|
Металлург Д
|
|
|
|
И - игрок; Т - тренер.
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