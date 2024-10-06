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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 22:28 | Обновлено 06 октября 2024, 22:39
97
0

Долганский провел 350-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

В чемпионатах Украины Долганский выступал за пять клубов, а тренировал – один

06 октября 2024, 22:28 | Обновлено 06 октября 2024, 22:39
97
0
Долганский провел 350-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
ФК Шахтер. Сергей Долганский

Сергей Долганский провел 350-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. Он стал 13-м, кому покорился этот рубеж на двух поприщах. 328 встреч Долганский отыграл в УПЛ в рядах «Вереса», «Металлиста», «Черноморца», «Ворсклы» и донецкого «Металлурга». А в 22-х поединках руководил действиями «Ворсклы» с тренерского помоста.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 350 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (на 06.10.2024)

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр,

Закарпатье, Александрия,

471

206

265

Карпаты, Александрия

Карпаты, Минай

2.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

Динамо

462

426

36

3.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

Александрия

430

375

55

4.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь,

Ворскла

426

260

166

Кривбасс, Ворскла

5.

Руслан КОСТЫШИН

Арсенал, Днепр, Кривбасс

Колос

424

359

65

6.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты, Шахтер,

Карпаты

407

400

7

Металлург З, Таврия

Волынь, Закарпатье

7.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

389

102

287

8.

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист, Шахтер,

Полесье, Оболонь (2013)

377

363

14

Нива Т, Кривбасс,

Металлург З, Металлург Д

Ильичевец, Черноморец

9.

ЭДМАР

Таврия, Металлист,

Металлист 1925

376

316

35

Днепр

10.

Юрий МАКСИМОВ

Днепр, Динамо,

Оболонь, Кривбасс,

370

166

204

Борисфен, Металлург З

Металлург Д, Ворскла,

Днепр-1

11.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Днепр, ЦСКА/Арсенал,

Арсенал

357

356

1

Металлург Д, Шахтер,

Ильичевец, Ворскла

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр,

Львов, Оболонь,

357

257

100

Черноморец, Карпаты,

Металлург З, Ингулец

Металлург З, Оболонь,

Волынь, Борисфен

13.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес, Металлист,

Ворскла

350

328

22

Черноморец, Ворскла,

Металлург Д

И - игрок; Т - тренер.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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