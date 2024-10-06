Долганский провел 350-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

Сергей Долганский провел 350-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. Он стал 13-м, кому покорился этот рубеж на двух поприщах. 328 встреч Долганский отыграл в УПЛ в рядах «Вереса», «Металлиста», «Черноморца», «Ворсклы» и донецкого «Металлурга». А в 22-х поединках руководил действиями «Ворсклы» с тренерского помоста.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 350 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (на 06.10.2024)

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Закарпатье, Александрия, 471 206 265 Карпаты, Александрия Карпаты, Минай 2. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо Динамо 462 426 36 3. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо Александрия 430 375 55 4. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Ворскла 426 260 166 Кривбасс, Ворскла 5. Руслан КОСТЫШИН Арсенал, Днепр, Кривбасс Колос 424 359 65 6. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты, Шахтер, Карпаты 407 400 7 Металлург З, Таврия Волынь, Закарпатье 7. Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З, Торпедо Заря, Кривбасс 389 102 287 8. Сергей ШИЩЕНКО Металлист, Шахтер, Полесье, Оболонь (2013) 377 363 14 Нива Т, Кривбасс, Металлург З, Металлург Д Ильичевец, Черноморец 9. ЭДМАР Таврия, Металлист, Металлист 1925 376 316 35 Днепр 10. Юрий МАКСИМОВ Днепр, Динамо, Оболонь, Кривбасс, 370 166 204 Борисфен, Металлург З Металлург Д, Ворскла, Днепр-1 11. Сергей ЗАКАРЛЮКА Днепр, ЦСКА/Арсенал, Арсенал 357 356 1 Металлург Д, Шахтер, Ильичевец, Ворскла Сергей КОВАЛЕЦ Динамо, Днепр, Львов, Оболонь, 357 257 100 Черноморец, Карпаты, Металлург З, Ингулец Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен 13. Сергей ДОЛГАНСКИЙ Верес, Металлист, Ворскла 350 328 22 Черноморец, Ворскла, Металлург Д

И - игрок; Т - тренер.